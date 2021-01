La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/ene/2021 Fútbol Femenino:

Esta tarde visita a Ferro Carril Oeste por la quinta y última fecha de la Zona B de la Primera B. Ninguno de los dos equipos llega con chances a este duelo. En el amanecer de este nuevo año, las chicas de Puerto Nuevo disputarán hoy su cuarto y último encuentro del Torneo de Transición de la Primera B Femenina de AFA: desde las 17.10 horas enfrentarán como visitantes a Ferro Carril Oeste en un partido correspondiente a la quinta y última fecha de la Zona B que se disputará en el predio que el Verdolaga posee en Pontevedra. Después de quedar libres el pasado fin de semana, las Portuarias buscarán despedirse de este certamen con una victoria, después de no haber podido ganar en sus tres presentaciones anteriores: igualaron 2-2 con Estudiantes de Buenos Aires y después cayeron frente a Sarmiento de Junín y Comunicaciones. Por su parte, las de Caballito, que habían logrado parar al Verde de Junín, se quedaron sin chances de pelear por el ascenso en la fecha pasada, cuando cayeron 3-0 frente a Comunicaciones. Por ello, el duelo más interesante de esta quinta fecha de la Zona B será entre Comunicaciones y Estudiantes de Buenos Aires, que jugarán mañana desde las 9.00 en Caseros. En caso de ganar, las Carteras igualarán a Sarmiento (queda libre en esta jornada) y forzarán un desempate por el ascenso. Hasta el momento, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Sarmiento, 9 puntos; 2) Comunicaciones, 6 puntos; 3) Ferro Carril Oeste, 4 puntos; 4) Estudiantes, 2 puntos; 5) Puerto Nuevo, 1 punto. En tanto, en la Zona A hay tres equipos que todavía cuentan con posibilidades de ascender. Banfield y Deportivo Español son líderes con 7 puntos y se enfrentan entre sí en esta última fecha. El vencedor del duelo ascenderá, pero en caso de empate se postergará la definición y hasta Argentinos Juniors (5 puntos) podría sumarse a ese desempate en caso de vencer a Defensa y Justicia (0). Ambos encuentros se jugarán hoy desde las 17.10 horas (queda libre All Boys, que terminó el torneo con 3 unidades). PRIMERA C En el Torneo de Transición de la Primera C, Vélez Sarsfield y San Miguel consiguieron los dos ascensos que estaban en juego y en la próxima temporada serán rivales de Puerto Nuevo. En la final, las Fortineras se coronaron campeones al golear 5-0 al Trueno Verde.



