Breves: Deportivas

RUMBO A MENDOZA

La delegación de Villa Dálmine partió anoche rumbo a Mendoza, donde mañana enfrentará a Gimnasia de Mendoza desde las 18.10 horas por la sexta y anteúltima fecha de la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo de Transición de la Primera Nacional. Y aunque había deslizado la posibilidad de darle descanso a jugadores que habitualmente son titulares para evitar el desgaste de dos largos viajes, finalmente, Felipe De la Riva solo realizó dos modificaciones en la lista de convocados: los regresos de Juan Ignacio Alvacete y Santiago Moyano (superó el esguince de rodilla que había sufrido en el amistoso de pretemporada frente a Chacarita) en lugar de Maximiliano García (único que descansa) y el juvenil Eduardo Vallejos (había hecho su debut absoluto en Tucumán el pasado domingo). En cambio, quienes siguen en proceso de rehabilitación son Lucas Cuevas y Catriel Sánchez, mientras que Sergio Sosa estuvo a punto de quedar afuera del viaje a Mendoza por un corte que sufrió en la práctica de ayer (recibió cuatro puntos de sutura).





HOY, SÚPERCLASICO

Por la cuarta fecha de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Armando Mara-dona, Boca Ju-niors recibirá esta noche a River Plate en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en La Bombonera con el arbitraje de Fernando Rapallini. Tanto Miguel Ángel Russo como Marcelo Gallardo concentraron más de 20 jugadores, titulares incluidos, aunque mucho se especuló con la posibilidad de que tanto Millonarios como Xeneizes presenten equipos alternativos dado que martes y miércoles próximo tendrán compromisos de semifinales de Copa Libertadores, respectivamente. Así, las únicas ausencias confirmadas son por lesión: Casco y Angileri en River y González en Boca. Hoy, además del superclásico, también se medirán Rosario Central y Defensa y Justicia desde las 17.30 horas. Ambos conjuntos lideran la Zona Complementación A con 7 unidades.

PRATTO, EN HOLANDA

Después de su sorpresiva salida de River, el delantero Lucas Pratto fue presentado oficialmente por el Feyenoord de Holanda, equipo en el que jugará a préstamo por seis meses y sin opción de compra.

EL UNITED ES LÍDER

Ayer, en el comienzo de la 17ª fecha de la Premier League, Manchester United venció 2-1 al Aston Villa y alcanzó al Liverpool en lo más alto de las posiciones con 33 unidades. Por su parte, Everton (29) cayó 1-0 ante West Ham y no pudo acercarse. Hoy se disputarán otros cuatro juegos, entre los que se destaca la visita del Leeds de Marcelo Bielsa al Tottenham (9.30, ESPN). La jornada se complete con: Crystal Palace vs Sheffield United, Brighton vs Wolverhampton y West Bromwich vs Arsenal.

JUEGA EL REAL

Hoy se abre la 17ª fecha de La Liga de España y el duelo más destacado del sábado es el que sostendrán Real Madrid (escolta con 33 puntos) y el Celta de Vigo (8º con 23) que dirige Eduardo "Chacho" Coudet. Además, también se enfrentarán: Villarreal vs Levante, Betis vs Sevilla y Getafe vs Valladolid.