Después de su victoria en Tucumán, el Violeta visita hoy a Gimnasia desde las 18.10 con arbitraje de Fabricio Llobet. Regresan Moyano y Alvacete, aunque De la Riva realizaría una sola modificación. Villa Dálmine cerró el 2020 con victoria 1-0 sobre San Martín en Tucumán, en lo que fue su primer triunfo del Torneo de Transición de la Primera Nacional. Y hoy, en su primer partido de 2021, buscará dar otro paso al frente cuando visite a Gimnasia de Mendoza desde las 18.10 horas. El encuentro, correspondiente a la sexta y anteúltima fecha de la Zona B de la Fase Campeonato, será arbitrado por Fabricio Llobet, quien estará acompañado de los asistentes José Viale y Juan Del Fueyo y del cuarto árbitro José Díaz. Para este compromiso, el DT Felipe De la Riva había deslizado la posibilidad de darle descanso a varios de sus habituales titulares para evitar que sufran el desgaste que genera dos largos viajes como lo son Tucumán y Mendoza de cara a los playoffs que definirán el segundo ascenso. Sin embargo, el único que no se subió anoche al micro rumbo a tierras cuyanas fue el defensor Maximiliano García. Casi tampoco lo hace Sergio Sosa: el delantero, que fue figura y goleador frente a San Martín, sufrió un corte en la última práctica en nuestra ciudad, recibió puntos de sutura y estuvo en duda hasta último minuto. Finalmente, sí viajó y se mantendrá como titular en reemplazo del lesionado Catriel Sánchez. El entrenador, además, recuperó dos soldados para este encuentro frente a Gimnasia. Luego del esguince que sufrió en el amistoso de pretemporada frente a Chacarita, el defensor Santiago Moyano recibió su primera convocatoria en este certamen y hoy podría estar desde el arranque ante el Pituco. Otro que regresa es Juan Ignacio Alvacete, después de perderse los partidos frente a Atlético de Rafaela y San Martín. En cuanto a lo táctico, De la Riva le daría continuidad al sistema que utilizó en Tucumán (3-5-1-1), manteniendo a los tres marcadores centrales, los dos carrileros y el tridente que conformaron Tello-Nelle-Recalde en el centro del campo. En ofensiva, el juvenil Valentín Umeres sería nuevamente el acompañante del "Colo" Sosa. De esta manera, el Violeta formaría esta tarde con Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Francisco Manenti; Facundo Lando, Laureano Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Valentín Umeres y Sergio Sosa. En el banco de suplentes quedarán: Lucas Bruera, Juan Ignacio Alvacete, Franco Marchetti, Tomás Garro, Franco Costantino, Enzo Fernández y Lucas Cajes. Por su parte, Gimnasia llega también sin posibilidades de pelear por el primer ascenso, luego de la derrota que sufrió el pasado domingo ante Atlético de Rafaela como visitante. En ese encuentro dejó pasar su gran chance de meterse en la disputa, pero terminó cayendo 2-1 ante el líder de la Zona B. El conjunto Pituco es dirigido por Diego Pozo y tiene como principales figuras a los experimentados mediocampistas Marcos Gelabert y Cristian Llama, mientras que su máxima referencia ofensiva es el goleador Ramón Lentini.



FACUNDO RIZZI HA SIDO UNO DE LOS JUGADORES MÁS REGULARES.





EL PLANTEL, YA EN MENDOZA, TRABAJÓ AYER POR LA TARDE EN EL ESTADIO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 6. Villa Dálmine y Gimnasia jugaron 5 encuentros y todos terminaron con victorias locales. El Violeta se impuso en 3 ocasiones en Campana (7 goles), mientras el Lobo ganó las dos veces que se enfrentaron en Mendoza (1-0 y 3-1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE El domingo 1º de marzo de 2020, por la 19ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, Gimnasia se impuso 3-1 como local en lo que fue el último partido de Lucas Bovaglio como DT Violeta. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: GIMNASIA (3): Tomás Marchiori; Alejandro Molina, Diego Mondino, Renzo Vera, Leandro Aguirre; Santiago López García, Iván Ramírez, Cristian Llama, Lucas Carrizo; Gonzalo Berterame y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo. SUPLENTES: Tomás Giménez, Brian Alferez, Lucio Compagnucci, Ignacio González, Santiago González, Fernando Cortez e Ignacio Morales. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Fernando Brandán y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Sergio Díaz, Saúl Nelle, Alan Picazzo, Nicolás Femia, Álvaro Veliez y Germán Lesman. GOLES: PT 38m Nicolás Del Priore (VD). ST 17m Ramón Lentini (G), 36m Lucas Carrizo (G) y 46m Cristian Llama (G). CAMBIOS: ST I. González x Aguirre (M); 13m S. González x I. González (G); 20m Lesman x Sánchez (VD); 27m Morales x Berterame (M); 32m Veliez x Brandan (VD); y 37m Femia x Cuevas (VD). AMONESTADOS: Molina y Ramírez (G); Maciel y Orosco (VD). CANCHA: Gimnasia de Mendoza. ÁRBITRO: Bruno Bocca. HOY, TODA LA FECHA Este domingo se disputará íntegramente la sexta y anteúltima fecha de la Zona B de la Fase Campeonato. El líder Atlético de Rafaela (13 puntos) visitará desde las 19.10 horas a Defensores de Belgrano (7; un partido menos), mientras el escolta Sarmiento (10; un partido menos) recibirá a Tigre (7) desde las 17.10. Ambos encuentros, que definirán qué equipos llegarán con chances a la última jornada, serán televisados por TyC Sports. La jornada se completa con el duelo entre Deportivo Riestra (2) y San Martín de Tucumán (3) y la visita de Villa Dálmine (5) a Gimnasia de Mendoza (5). En tanto, por la Zona A de la Fase Campeonato, hoy jugarán Atlanta (5) vs Estudiantes de Río Cuarto (7) desde las 17.10 horas y Temperley (5) vs Deportivo Morón (5) a partir de las 21.10. Mañana lo harán: Agropecuario (10) vs Ferro Carril Oeste (3) desde las 17.10 horas y Estudiantes de Buenos Aires (8) vs Platense (9) a partir de las 19.10. Por la Fase Reválida hoy jugarán: Nueva Chicago vs Guillermo Brown (17.10), Santamarina vs Almagro (17.10), Brown de Adrogué vs Gimnasia de Jujuy (17.10), Chacarita vs All Boys (17.10), Alvarado vs Independiente Rivadavia (18.00) y San Martín de San Juan vs Belgrano (18.00). El martes será el turno de Instituto vs Quilmes.

Primera Nacional:

Villa Dálmine busca dar otro paso al frente en Mendoza

