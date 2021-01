46º edición de la Orden de la Campana: entrega de galardones por Acción Extraordinaria

Fueron reconocidos los trabajadores del sistema sanitario de Campana a través de sus tres principales instituciones: Hospital Municipal San José, Sanatorio Augusto T. Vandor y Clínica Delta. La Cámara Unión Comercio e Industria Campana (CUCEI) entregó la Orden de la Campana a los trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestra ciudad, protagonistas indispensables de la lucha contra la pandemia de coronavirus. Fue una ceremonia atípica, sin público invitado y con una reducida representación de los galardonados. Pero también fue un proceso para elegir a los ganadores muy particular, ya que por primera vez no se pudieron cumplir las etapas para otorgar la Orden de la Campana: postulación, evaluación y votación. Sin embargo, la CUCEI y el Consejo de la Orden de la Campana decidieron entregar el premio por Acción Extraordinaria a los integrantes de los equipos sanitarios del distrito, representados por sus tres instituciones médicas por excelencia: el Hospital Municipal San José, el Sanatorio Augusto T. Vandor y la Clínica Delta. Las autoridades de la CUCEI, encabezados por el presidente Horacio Genta y el prosecretario Octavio Lagar, recibieron a Eleonora Penovi, subsecretaria de Salud municipal; Carlos Mendoza, directivo de Clínica Delta; y Natalia Hense, del sanatorio de la UOM. "Esta no es una edición más de la Orden de la Campana, es extraordinaria. Por primera vez después de tantos años, en nuestra casa, nuestra querida CUCEI. Por primera vez, sin invitados ni público. Por primera vez sin abrazos ni besos. Por primera vez con barbijos, distanciamiento social y alcohol en gel. Por primera vez no se pudieron cumplir las etapas para otorgar la Orden de la Campana. No se pudo postular, evaluar ni votar a las personas o instituciones que fueran merecedores de la Orden, pero por otro lado, no quedaban dudas de quienes las mecerían", expresó Lagar en su discurso. "Cuando allá por marzo nos encerramos en nuestras casas con miedo, sintiendo que el enemigo invisible estaba ahí afuera, hubo un grupo de valientes que estaba ahí, en la trinchera misma, arriesgando su salud para cuidar nuestra salud, y jugándose la vida para salvar nuestra vida. Muchos de estos luchadores se enfermaron, otros siguen la primera línea de este frente de batalla y lamentablemente, algunos cayeron ante este enemigo. Ellos dieron literalmente su vida por nosotros. Ellos son los médicos, bioquímicos, técnicos, enfermeros y personal auxiliar de la salud de Campana. Un ejército de valientes vecinos que trabajaron incansablemente para cuidarnos", añadió. Al recibir el premio, Penovi afirmó: "Salud no solamente se integra por médicos, se integra por un montón de profesionales, técnicos, gente que está atrás, que no se ve. Los médicos no podríamos trabajar si no fuera por gente que nos auxilia todo el tiempo. El personal de mantenimiento que está detrás del oxígeno, los camilleros, los técnicos de rayos, de laboratorio, los bioquímicos. Este año es duro para todos, no solamente para los que integramos los grupos de salud. Hemos tenido que aprender a vivir diferente". En tanto, Mendoza comentó que "fue un trabajo en equipo, público y privado. El personal de salud de Campana se enfermó, volvió a trabajar, no pidieron días de descanso, ni van a poder tener días de descanso porque habrá un rebrote". "Fue un año muy difícil pero tratamos de hacer todo lo posible para la mejor atención a los pacientes en la clínica. Esperemos que haya dado sus frutos nuestro esfuerzo. Agradecemos el reconocimiento", dijo por su parte Hense. Cerrando el acto, Horacio Gente aseguró: "Quiero agradecer la participación de ustedes para venir a recibir este reconocimiento que es una caricia, sin dejar de recordar que hace poco tuvimos la desgracia del fallecimiento del doctor Luis De Dominicis, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarlo y darle un saludo a la familia".



46º edición de la Orden de la Campana: entrega de galardones por Acción Extraordinaria

