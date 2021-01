Campana reportó 25 nuevas infecciones de coronavirus

Tras los 43 reportados el último día del año pasado, el número volvió a descender. En tanto, se confirmaron 48 altas médicas más y una nueva fallecida. El año 2020 no había terminado bien para el distrito en lo que a números de la pandemia se refiere. El 31 de diciembre se habían reportado 43 casos de coronavirus. Sin embargo, este sábado la cifra volvió a descender y se ubicó en las 25 infecciones diarias. De esta manera, Campana posee 207 vecinos que están cursando la enfermedad, junto a 4.009 que ya han recibido el correspondiente alta médica: ayer se sumaron otros 48. Lamentablemente, la pandemia dejó un nuevo fallecido. Se trata de una mujer de 71 años de edad. No trascendió si se encontraba hospitalizada en uno de los centros médicos de la ciudad. Hasta ahora, en Campana se han registrado 4.333 casos de coronavirus desde que la pandemia desembarcó en el distrito hace más de 9 meses. Zárate notificó 9 casos de coronavirus, junto a 8 pacientes recuperados. No registró nuevos fallecidos -acumula 129 - y espera confirmación de análisis de 314 vecinos. Por ahora, totaliza 3.820 casos. Por su parte, Exaltación de la Cruz informó dos nuevos contagios y un recuperados. La cifra de muertos en el vecino distrito se mantienen inalterable en 26. De los 1.123 casos que acumula, 55 son activos y 1.040 los recuperados. Pilar confirmó 51 nuevas infecciones, una marcada baja de casos en relación a los días previos, junto a 75 pacientes curados. Eso hace que la pandemia en el partido se resuma en 1.250 pacientes que cursan la enfermedad, 13.666 que recibieron el alta médica y 319 decesos. En tanto, Escobar posee 1.231 activos (ayer se notificaron 32 infecciones más), 8.652 pacientes recuperados (se sumaron 24 el sábado) y 272 muertes (una más este fin de semana). Totaliza 10155 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Ayer fueron confirmados 5.240 nuevos casos de COVID-19 en el país. Durante los días 31 de diciembre y 01 de enero se notificaron 15.666 casos. Con estos registros, suman 1.634.834 positivos , de los cuales 1.447.092 son pacientes recuperados y 144.367 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 56 nuevas muertes, son 33 hombres y 23 mujeres. Entre el 31 de diciembre y el 01 de enero han sido registradas 156 personas fallecidas. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 43.375. Además, fueron realizados 17.270 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.897.167 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 107.922 muestras por millón de habitantes. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este sábado 25 positivos, 48 recuperados y 1 fallecido. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/fp84zdN79f — Daniel Trila (@dantrila) January 3, 2021

Campana reportó 25 nuevas infecciones de coronavirus

