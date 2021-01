La peor manera de comenzar el año

Vecinos del barrio Héroes de Malvinas denuncian que la fiesta clandestina organizada en Melo y Puerto Argentino no los dejó dormir en toda la noche, con los jóvenes además orinando en sus fachadas y protagonizando disturbios. También cuestionaron el accionar de la Policía. Los testimonios se suceden y dan cuenta de una noche de descontrol, que poco tuvo para envidiarle a una escena de la película Proyecto X. La fiesta callejera que se organizó la madrugada del 1º de enero en la esquina de Melo y Puerto Argentino, barrio Héroes de Malvinas, se habría vivido con adolescentes sudando alcohol, amparándose tras los postigos de las ventanas para drogarse y protagonizando disturbios hasta avanzada la mañana, lo que indignó a varios de los vecinos que viven en las inmediaciones. Ayer por la mañana, el WhasApp de La Auténtica Defensa recibió mensajes de ciudadanos preocupados por este evento -que aseguran se repite y agrava desde el relajamiento de la cuarentena- y también molestos por la forma en la que este medio dio cuenta en primera instancia de los sucesos de Melo y Puerto Argentino. "Los invitaría a sentarse en el comedor de mi casa para que vean con qué "tranquilidad y alegría" la pasa mi hijo de 11 años porque no puede dormir", espetó María José, una vecina que vive a pocos metros de lo que fue el epicentro de la fiesta y que pasó la primera mañana del año en vigilia por lo que acontecía en la puerta de su hogar. "No digo que el 1º no haya fiesta, pero no todos los fines de semana. Y el verano recién empieza…". Las concentraciones en esta zona de la ciudad comenzaron a registrarse con el relajamiento de la cuarentena, primero dentro de propiedades particulares, aunque ahora directamente se desarrollan en la vía pública. Este desborde ocasiona que los vecinos de las cercanías sufran ruidos molestos, intrusiones para orinar o vomitar en sus patios delanteros, sean alcanzados por olor a cigarrillos de marihuana o tengan que presenciar peleas brutales, según le contaron a LAD. En noviembre, los vecinos mantuvieron una reunión junto a las autoridades de la Sociedad de Fomento para ver de qué manera actuar. Además, aseguran que encararon gestiones personales ante funcionarios de la Secretaría de Prevención Ciudadana y Seguridad y que han radicado denuncias penales en fiscalías bonaerenses y por incumplimiento de la cuarentena en la Justicia Federal. Pero todos los que hablaron con este medio recriminaron inacción por parte de los diferentes niveles del Estado. "Cinco veces llamé al 911 y en cada comunicación me respondieron < >, pero en la Comisaría no hacen nada porque dicen que no tienen la orden de la Justicia. Hoy hay de nuevo fiesta clandestina, porque lo están promo-cionando en las redes, vamos a estar otro fin de semana sin dormir", se quejó María, otra de las vecinas de las inmediaciones. En contacto con este medio, desde el Municipio confirmaron que recibieron denuncias por la fiesta ocurrida en Melo y Puerto Argentino -hubo otras desde Villanueva y Los Pioneros- y aseveraron que la Policía respondió ante cada llamado. Comentaron asimismo que junto a la Estación de Policía se decidió disponer un equipo especial, sin afectar los recursos destinados al patrullaje de las cuadrículas, para actuar en la prevención de las celebraciones clandestinas durante el 24 y 31 de diciembre. El grupo estuvo compuesto por los móviles 27432, 27215 y 27213 de la Bonaerense, el 502 de la Policía Local y un móvil del GAD, y fue liderado por el jefe segundo de esta fuerza de apoyo departamental. "La prevención se va a seguir haciendo: es una orden de servicio que tiene hecha la Estación de Policía", informaron fuentes municipales. Pero los vecinos del barrio Héroes de Malvinas se sienten desprotegidos. "Donde hay alcohol y mucha gente, hay problemas", formuló Juana, de la calle Puerto Argentino. "La otra vez se agarraron a tirarse con lo que había dentro de bolsones de piedra en la calle, no les importó nada. Yo no sé si esta noche… porque es todos los fines de semana que se juntan, que están desde la 1 de la mañana hasta el mediodía. Ya es tierra de nadie". Los habitantes del Malvinas expresan que el barrio ha perdido la calma que lo caracterizaba y por momentos se transforma en un segundo centro. Uno sin control. "Yo vivo sobre Vigalondo, es por donde entra la gente al barrio, y los días de fiesta se vuelve un desfiladero de gente, motos haciendo explosiones de caños de escape y autos, música a todo lo que da", contó Lucía, quien también apuntó contra el supuesto lento accionar de la Policía: "Empezamos a llamar a las 4 de la mañana al 911 y apareció un móvil a las 9-9:30, un sólo patrullero con las luces puestas. ¿Qué iba a hacer?". Al igual que sucedió en Nochebuena y Navidad, el Municipio adelantó antes de fin de año que desplegaría puestos de control en distintos puntos de la ciudad para brindar seguridad y acompañar a los campanenses en los festejos, como en el Campito de Siderca y la avenida Mitre. Sin embargo, de acuerdo a los vecinos, lo del barrio del Malvinas no se trataría de un punto de encuentro espontáneo, sino un evento planificado y convocado, con organizadores identificados y en donde habría venta de bebidas alcohólicas. Los desmanes no son lo único que causa alarma. Días atrás, el gobierno provincial dio marcha atrás con la intención de permitir fiestas al aire libre para 200 personas al confirmarse una nueva suba de los casos de coronavirus. "Acá están todos pasándose las botellas y los vasos. La pandemia no terminó, el personal de salud está agotado. Si entre estos 200 pibes había al menos uno positivo, te puedo asegurar que en una noche hay muchísimos contagios, sumado que van a ir a la casa a seguir contagiando. Después yo, que solo salgo a laburar, voy a necesitar una cama y no la voy a tener porque ellos se enfermaron estando de joda", sostuvo la vecina María, una de las tantas del barrio Malvinas que empezó el año de la peor manera.



Los vecinos aseguran que sus jardines se transformaron en los baños públicos de la fiesta y que si salían a tratar de disuadirlos que no lo hagan, recibían gruesos epítetos y amenazas.



La peor manera de comenzar el año

