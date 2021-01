Fue ayer por la mañana, entre un Motor Home, un Chevrolet Corsa, un Chevrolet Onix, un Nissan ND y un Alfa Romeo MTO. Una importante congestión de tránsito tuvo lugar ayer por la mañana sobre el kilómetro 76 de la Ruta 9, mano a Rosario, tras un choque múltiple que involucró a 5 vehículos. Aparentemente, todo habría sucedido por una mala maniobra del conductor de un Motor Home Mercedes Benz 608 D, y terminó perjudicando a un Chevrolet Corsa, un Chevrolet Onix, un Nissan ND y un Alfa Romeo MTO, que terminaron tanto en la banquina de la mano rápida como de la mano lenta. Salvo el Motor Home, todos los vehículos experimentaron importantes daños en sus carrocerías, pero no hubo heridos de gravedad. Del operativo, que duró varias horas hasta despejar el sector, participaron del Comando Patrulla Campana, Gendarmería Nacional y personal del concesionario vial.







Choque múltiple en Ruta 9

