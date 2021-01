Mariano D. Raineri

En pocos meses se develará la respuesta. Si los que decíamos que la fórmula de actualización anterior era mejor, estábamos en lo cierto o no. Pero mientras esperamos que los índices se generen con el andar del país - anhelando que sea extraordinariamente positivo para que todos nos beneficiemos - hay una realidad que no se puede tapar ni con nuevas leyes que reconocen derechos, ni con noticias ficticias. Como lo anticipamos, entre gallos y medianoche se aprobó la nueva fórmula. Sin que nadie se ponga colorado, y sin que lluevan piedras contra los legisladores que, siguiendo sus convicciones, acompañaron o no el proyecto. En la misma semana que, algunos privilegiados cobran más de un beneficio por millones de pesos, otros ven como su poder adquisitivo se desgrana cada vez más. ¿Y que depara esta nueva fórmula en números? Anticipo, como lo vengo haciendo, que salvo que el Gobierno otorgue hasta un 17% de aumento extraordinario y adicional a los 4 aumentos que habrá en este 2021, todos los beneficiarios ya nunca estarán mejor que con la formula anterior. ¿Y porque afirmo esto? De observar el incremento del 5% de diciembre de 2020, la variación del haber previsional para el 2020 fue de 24,27% (para las jubilaciones más altas) contra un 42,12% de haber continuado utilizando la fórmula anterior. Ahora bien, sabiendo que hay jubilaciones que arrancan 17% abajo gracias a la suspensión de la fórmula legal realizada por el Gobierno de Fernández y defendida por todo su sector, veamos cual sería potencialmente (hay índices que no están totalmente cerrados y pueden impactar) el incremento que se otorgaría en marzo de 2021 con la vieja Formula previsional: el incremento estimado de minima rondaría el 7,4% aproximadamente. ¿Y cuál se estima que es el incremento con la nueva fórmula? Según las estimaciones oficiales, que para noviembre en su defensa decían que el primer aumento rondaría el 11%(cuando el pago de diciembre era a cuenta) ya modificaron su proyección y hoy avizoran un aumento que rondaría entre el 7 y 8 %(reitero proyecciones con índices no cerrados), recordando que la estimación oficial para los primeros dos aumentos del año 2021 era del 12% de aumento. Con estos números (y la perdida acaecida en 2020 por actos discrecionales del PEN), para que la nueva fórmula equipare los incrementos interanuales de marzo de 2020 a marzo de 2021, el incremento a otorgar en el primer trimestre de 2021 debería al menos del 23%, lo cual parece imposible. Reitero, a mi entender la nueva forma de actualizar los beneficios de ANSeS es perjudicial porque hace a los jubilados socios del estado dependiendo sus AUMENTOS en el haber de una mayor recaudación o suba en los impuestos, y los pone en la acción de ser el PRETEXTO de aumentar las alícuotas impositivas porque deben aumentar las jubilaciones o que no tendrán aumentos porque no pueden subir los impuestos. Esta nueva fórmula quita previsibilidad y transparencia a la economía de quienes no tienen opción de re ingresar al mercado laboral o tener otras fuentes de ingresos. Lo repito, los aumentos de los haberes deben lograr que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en los ciclos recesivos, pero con esta fórmula no sólo se los ata a la recaudación sino que se los hace sujetos y objetos de ajustes solicitados por otros organismos, ósea se los pone como la variable de ajuste. Para cerrar, siempre apelo a equivocarme dado que desde lo más profundo uno quiere lo mejor para todo un sector que dejo tanto a lo largo de su vida y que hoy debería estar tranquilo al menos económicamente. ¡Por lo demás, aprovecho para desearles a todo que este año se cumplan sus anhelos en compañía de sus seres queridos!

Jubilaciones y Pensiones; reconociendo derechos, solo para algunos

