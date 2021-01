Alberto Giordanelli

Luego de un año atravesado por la pandemia, con lo que en términos sanitarios y económicos significó, la gestión del Frente de Todos cerró el 2020 recuperando la iniciativa política de cara a las elecciones del medio término del año que viene. Tanta agua, y turbia, pasó bajo el puente, que pocos tomaron nota de la renegociación de los vencimientos de la deuda externa generada en la administración anterior. Pero más allá de este dato no menor, los números hablan por sí solos y la inercia económica es positiva: noviembre cerró con un índice de reinversión de 8.5% respecto al mismo mes del año anterior. Una formidable inversión en obra pública, sumada a un más que alentador precio internacional de la soja a más de U$S 400 la tonelada, son parte de un panorama de activación y recuperación económica que, si bien no será a tasas chinas, por lo menos nos coloca en un escenario de expectativas positivas. Luego, la llegada de nada menos que 25 millones de dosis de la vacuna rusa (sometida a todo tipo de sospechas conspirativas desde los medios, pero esperada como el agua por los propios médicos quienes se la aplican sin dudarlo) promete morigerar al menos la tasa de mortalidad, y la responsabilidad ya no estará tanto en el poder de policía que ejerza el gobierno en términos sanitarios, sino más bien en manos de la población que deberá continuar con su vida lo más normalmente posible, respetando normas básicas de cuidado a esta altura sobradamente conocidas por todos. Finalmente, la histórica aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, además de cristalizar una fuerte promesa de campaña, suma en términos de derechos adquiridos y, por ende, adhesiones en el humor del electorado. Enfrente, lejos de recomponer filas y reconocer errores, la oposición, amplificada y protegida por los medios hegemónicos de comunicación social, va por la negativa y en curso de colisión contra su propio discurso. Cada vez más radicalizados, Macri, Bullrich, Carrio y Cornejo, lejos de proponer, apuestan al fracaso y no se hacen cargo de nada: tan a la derecha se posicionan, que pierden por el centro. Y de corregir hacia el centro, perderán por derecha. Así las cosas, en la figura del presidente Alberto Fernández, el Frente de Todos parece estar logrando encontrar el equilibrio en un espacio conformado por voces que parecen, finalmente, dispuestas a conformar un coro. Alberto Giordanelli - Espacio de Pensamiento Alfonsinista

La agenda de la esperanza y la del fracaso

Por Alberto Giordanelli

