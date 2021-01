P U B L I C







Hugo del Teso

QUE PASO EN PAIS EN 2020 SUERTE: la euforia de Macri al enterarse de que el año 2020 es bisiesto "Tengo un día más para rascarme las bolas". EL FACHO ES EL OTRO: afirman que para no hacerle el juego a la derecha hay que defender cualquier medida antipopular, injusta y de derecha que impulse el gobierno. PREVISOR: Fernando Iglesias cuenta su secreto para no ver amigos por el confinamiento "hace años que no tengo ninguno". SABOR: denuncian que médicos cubanos vienen a la Argentina para establecer centrales secretas de son, salsa y bachata. Además ahora dicen que los aplausos de las 21 serían mensajes en clave para los galenos en Cuba. EFICIENTES: la UIA y los Bancos privados tomaron "medidas urgentes" para que no se aplane la curva de ingresos de mega-multimillonarios". SOLUCION: cada vez más argentinos elijen hundirse en la pobreza para no ser esquilmados por el impuesto a las grandes fortunas. CIRCULO VICIOSO: exigen que A. Fernández deje de desmentir y desautorizar a los funcionarios designados por A. Fernández para no debilitar a A. Fernández. CORTO DE MIRAS: el dirigente radical que deseó que la pandemia hiciera una "limpieza étnica" con "negros de La Matanza" pidió perdón por no haber incluído negros de otras localidades. NEGOCIO SEGURO: Larreta y el escándalo de los barbijos vencidos y pagados con sobreprecios: "esto con las baldosas no pasaba". TIEMPO RECORD: así fue la dura negociación de tres minutos y por zoom entre los líderas de la UIA y CGT para recortar en un 25 % los salarios de los trabajadores. Además la UIA pide la flexibilización de la cuarentena y de las leyes laborales. NUEVA Y COSTOSA NORMALIDAD: aseguran que tras la pandemia "la vida será más o menos igual que antes pero con todo más caro". REDISTRIBUCION: ante el incremento de los contagios en la ciudad de Bs As Rodríguez Larreta se comprometió a generar "una mayor cantidad de pauta publicitaria" para enfrentarlos. REPROGRAMACION DE FECHAS: Capitanich anunció que por razones de salud pública pedirá que se suspenda la nueva edición de la Fiesta Provincial de Represión al QOM. LO PRIMERO ES LA FAMILIA: Macri y la denuncia por espionaje ilegal: "Me tuve que fumar horas de giladas sobre la Amia, Rio Cuarto y Once para escuchar a los soretes de mis cuñados". UN SOL PARA LOS RICOS: los rostros de la crisis: el Ceo de Techint y los directivos del Grupo Clarín cuentan con el drama de vivir con solo diez millones de pesos por mes. CUADRO: en Olivos se preocupan por aclarar que Alberto Fernández no tiene fiebre: "es tibio por naturaleza", QUE SE DOBLE PERO QUE NO SE ROMPA: tras su a cercamiento con Marcelo Midlin, sus gestos hacia Héctor Magnetto, su marcha atrás con la expropiación de Vicentín y sus elegios a Marcos Galperín, Alberto Fernández ratifica que la Argentina "avanza en un camino sin retorno hacia el socialismo". Además, la Argentina seria el único país del mundo en tener comunismo extremo solo por dos horas. SINTONIA: la desaparición de Facundo Astudillo Castro afectó la imagen de Sergio Berni: subió un 54 % la positiva entre los votantes de juntos por el cambio. EXPERTISE: el ex Ministro de Salud Adolfo Rubistein reclamó "un lote de vacunas de cualquier procedencia" para dejarlas pudriéndose en la Aduana. COGOBIERNO: el FMI aseguró que ayudará a la Argentina a impulsar el crecimiento y proteher a los más vulnerables, "siempre y cuando los más vulnerables no sean los pobres". Por su parte el gobierno marcó la cancha: "no permitiremos que nadie nos pida ajuste, vamos a ajustar antes de que puedan abrir la boca". CONTRADICCION DIALECTICA: los dueños de Vicentín celebran no haber sido expropiados y seguir en el agronegocio, aunque también lamentan no haber sido expropiados y tener que pagar el aporte solidario. QUE PASO EN SOCIEDAD EN 2020: A PRUEBA DE CUARENTENAS: una científica creó una empleada de diez centímetros que puede entrar en un country oculta en una cartera. CLASICO: confirman que los accidentes fatales con cuatriciclos ya son la primera atracción turista de Pinamar. LA ÑATA CONTRA EL VIDRIO: degustación visual: la nueva tendencia entre quienes no pueden comprar carne por los aumentos. ANGUSTIA: Los padres de uno de los rugbiers encarcelados rompen el silencio: "nuestro hijo está triste y desorientado, hace un mes que no asesina a patadas a nadie"! ALIADE: cada vez más hombres cisheteronormativos reclaman ¡que salga el aborto así las minas de dejan de hinchar las pelotas con las marchas y vuelven a la cocina. AVALANCHA: afirman que la oferta excesiva de actividades para hacer durante el aislamiento produjo más muertes que el coronavirus. NO ME PEGUEN, SOY EL CAMPO: aclaran que "vandalismo roral" no solo significa romper silobolsas sino también liberar peones golondrinas menores de edad. INCOMPARABLE: Tres claves para entender la diferencia entre un heredero de tierras obtenidas en la campaña del desierto que forma parte de la sociedad rural e incendia intencionalmente áreas naturales protegidas y un delincuente que toma terrenos en Guernica. QUE PASO EN CULTURA Y ESPECTACULO EN 2020: TE QUERES FORMATEAR: cómo es la vida del músico que se le rompió la computadora dos horas antes de la cuarentena y no puede hacer streaming. ESPECIALISTAS: piden que las figuras del espectáculo vuelvan a trabajar; "asi dejan de opinar de infectología, seguridad y economía". PRODUCCION EN SERIE: aseguran que las lágrimas de Brandoni previenen contra diversas enfermedades y ya se venden bidones de cinco litros por internet. BLANDITO: Hernán Lombardi hizo una autocrítica sobre su gestión al frente de los medios públicos "no despedimos suficientes kircheristas". QUE PASÓ EN FUTBOL Y DEPORTE EN 2020 TAREA: confirman que Macri ya endeudó a la Fundación Fifa por los próximos cien años. PESADILLA ROJA: el horrible presente de Independiente: juega mal, pierde y uno de sus hinchas es Fernando Iglesias. SUPERFINAL: Rugbiers y surfers se entrenan para el mundial de deportistas malvados que se hará cuando el planeta termine la cuarentena. CONCIENCIA: pandemia y solidaridad: árbitros de fútbol aceptarán una rebaja del 70 % en sus sobornos. NEGOCIOS: los hijos de Grondona, contra Amazón por la serie el presidente "no permitiremos que tilden de coimero a nuestro padre sin antes entregarnos un Diego". MODELO A SEGUIR: cada vez mas argentinos engordan y vienen en joggings como homenaje a Marcelo Bielsa. AHORA SI: aseguran que Messi en el Barcelona "ya es tan infelíz como en la selección". GRIETA: la muerte de Maradona divide al país entre argentinos y argentinas de bien y unos pocos hijos de remilputas con intensa actividad en las redes sociales. ODIOSAS COMPARACIONES Más repugnante que beboteo de Vanosa Más falso que mérito de Diego Leuco. Menos honesta que declaración jurada de Macri. Menos objetivo que comentario de Latorre en partido de Boca. Más tibio que discurso de Alberto. Menos rigor que denuncia de Laura Alonso. (conversación entre dos doctores) 1) No hay vacuna rusa, ni inglesa, no norteamericanas, ni cubana, ni alemana, ni israelí, que funcione…. 2) Pero la están probando doctor… 1) Contra la estupidez, decía. BEST SELLER (2020) Ludovica Squirru y sus predicciones para 2021: "envidiaremos a quienes murieron este año".

Hoy Le Toca A...:

La despedida del año 2020 según el humor de Barcelona

Por Hugo del Teso

