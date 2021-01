El concejal Meiraldi le pidió al kirchnerismo que "deje de hacer política con la salud de los vecinos"

NOTICIA RELACIONADA: PJ-FdT:

Carrizo, Giroldi e Insausti desmienten a Soledad Calle El edil de Juntos por el Cambio afirmó que el sistema de salud de Campana está totalmente preparado para afrontar la campaña de vacunación contra el Covid-19 y que su llegada "depende de una decisión política del Gobierno Provincial". Ante el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en todo el país, el concejal de Juntos por el Cambio, Ernesto Meiraldi, aseguró que las vacunas llegarán a Campana el lunes 4 de enero. Por otra parte, desmintió los dichos de la concejal del Frente de Todos quien "está dando información errónea a la gente a través de los medios diciendo que las vacunas Sputnik V no llegan porque no se dispone de freezer para su refrigeración". En este sentido, el edil aseguró que durante su "gestión como secretario de Salud, la cooperadora del Hospital San José donó dos heladeras con freezer que funcionan perfectamente por tanto lo que asevera Calle, es falso". "Además en las escuelas de la ciudad, donde se vacunará masivamente, cuentan con equipos de refrigeración y están listas para comenzar hoy mismo", añadió el reconocido médico local. "La concejal debería saber que de 135 municipios con que cuenta la Provincia de Buenos Aires se decidió vacunar en 110 dado que al territorio bonaerense sólo se enviaron 123.000 dosis de las 300.000 que ingresaron al país", sostuvo. Y agregó: "La decisión de a quién le entregaban las dosis, la tomaron las autoridades de la provincia y a Campana aun no llegaron, pero no por el falso motivo imputado por la concejal, sino por motivos tomados por el Ministro de Salud". Además, explicó que cuando lleguen las vacunas primero se vacunará al personal de terapia intensiva, luego a los profesionales de la salud en contacto con pacientes Covid-19 y luego a la población de riesgo. "A las autoridades de Campana se les informó que las vacunas llegarían alrededor del 4 de enero, espero que cumplan para la tranquilidad de todos", manifestó al tiempo que dijo: "Estos días de demora no modificarán en nada la evolución de la pandemia". A su vez, el concejal reflexionó que "para un país de 44.490.000 habitantes deberían comprar muchas más dosis de vacuna y así lograr una verdadera cobertura de protección contra el Covid-19. Hasta ahora es más un hecho publicitario que una verdadera solución ante la pandemia. Ya con sólo ver el traslado de los camiones y el despliegue exagerado de la custodia policial se pudo vislumbrar que fue un verdadero acting". Para concluir, Meiraldi pidió al Ministerio de Salud Bonaerense: "Por favor que traigan cualquier vacuna, mientras sea efectiva para la comunidad y dejen la política partidaria para otra ocasión".

El concejal Meiraldi aseguró que el sistema sanitario de salud de Campana está listo para empezar a vacunar



El concejal Meiraldi le pidió al kirchnerismo que "deje de hacer política con la salud de los vecinos"

