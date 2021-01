El desafío de la pandemia

El laboratorio de análisis clínicos de la Dra. Verónica Chaparro cumplió un año de vida y desde mayo pasado incorporó los servicios de hisopado y de dosaje de anticuerpos en pacientes recuperados de COVID. "El pico de positivos relevados por nosotras fue en agosto y septiembre", señala. Fue en diciembre de 2019 que el laboratorio de análisis clínicos de la Dra. Verónica Chaparro abrió sus puertas en Becerra 927 con dos boxes de extracción y equipos de última generación para análisis de muestras, entre ellos un Mindray BS 240 y un Mindray 305, equipos que además de precisión, posibilitan tener volumen de procesamiento lo cual implica una respuesta rápida. Según explica la ex Directora Técnica de la sucursal local del Laboratorio Hidalgo, la pandemia también le afectó en términos laborales, e incluso tuvo que recurrir a los ATP ofrecidos por el gobierno para poder cumplir con los sueldos de sus cuatro colaboradoras: Bárbara Miño, Betiana Rapuzzi, Diana Twyford y Dalma Villalba. Pero la pandemia también trajo aparejada un nuevo desafío que se propuso la santiagueña que se radicó en Campana hace ya 15 años: "Hice el curso del Sistema Integrado de Salud y desde mayo hacemos hisopados, y también dosajes en pacientes recuperados de COVID para evaluar el volumen de anticuerpos que generaron". Chaparro señala que este nuevo servicio que brinda su laboratorio se ofrece de forma particular y también a los adherentes a OSDE. "Si hace falta, voy a domicilio. Depende de la necesidad del paciente", explica y agrega: "Si alguien quiere sacarse la duda y no quiere viajar hasta Pilar, puede recurrir a nuestro laboratorio. Los hisopados los hacemos de 10 a 11 de la mañana. Antes, de 7 a 10, nos concentramos en las extracciones en general que atendemos a través de todas las obras sociales". Incluyendo los hisopa-dos realizados a personal de diferentes empresas de la zona, donde el laboratorio tiene contratos de medicina laboral, la bioquímica señala que ha realizado unos 400 hisopados hasta la fecha. Cerca de la mitad han dado positivo. "El pico de positivos relevados por nosotras fue en agosto y septiembre. Ahora está más tranquilo. Sin embargo, muchos pronostican un nuevo pico pronto, dado que la gente se relajó un poco y no se está cuidando tanto. Yo todavía no estoy detectando eso, y espero que ese pronóstico esté equivocado. Creo que el desafío es seguir cuidándonos entre todos", concluye.

La Dra. Chaparro, junto a Bárbara Miño, Betiana Rapuzzi y Diana Twyford, en el laboratorio de Becerra 927.



El desafío de la pandemia

