Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a las provincias de Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, combinando los puntos turísticos más importantes de esta zona montañosa de nuestro territorio, la más antigua y autóctona, la que dibujó las primeras ciudades en sentido norte-sur y fue testigo de esa mezcla que el mundo viene a conocer por el distintivo y original resultado. La modalidad Pre Viaje finalizó, con lo cual no habrán reintegros provenientes del estado por la compra de servicios turísticos, pero este año tan particular dejó promociones que van a seguir existiendo, por ende estaremos al día con distintas propuestas para acercarles. En esta oportunidad resaltamos esta región que nos gusta desde que la hemos peinado en casi todos los rincones, que siempre nos genera curiosidad que nueva gente la visite y nos devuelva las experiencias de estos viajes. Esta nueva propuesta armada a medida tiene inicio en Tucumán, la ciudad más poblada de la región NOA, la de la Independencia y las empanadas, de la gente divertida, del rugby. Siempre es interesante refrescar el centro de esta ciudad tan histórica donde además de la Casa de Tucumán, visitarán el Mercado del Norte, punto habitual de compras de parte de la población de la ciudad y donde encontrarán los ingredientes para la preparación de las empanadas, si se animan. Al día siguiente es turno de Catamarca, se visitará una fábrica de alfombras y allí tendrán contacto con artesanos que producen piezas únicas de ponchos, mantas y ruanas. Seguirán rumbo a la Gruta de la Virgen del Valle incrustada en medio de los Nevados de Aconquija, una pequeña localidad repleta de tesoros e iglesias de larga data. Y como esas sorpresas perdidas dentro de semejantes nudos de montañas llegarán a Fiambalá, que tiene aguas termales arriba de los 1.700 mts s.n.m. Es el inicio en este punto de la Ruta del Adobe, con destacados puntos como La Comandancia de Armas, la Iglesia de Andacollo o la de Anillaco y el Oratorio de los Orquera en El Puesto. En todo este recorrido visitarán infinidad de construcciones de adobe y barro, muchas de ellas incluso de comienzos de 1.700, que se han ido manteniendo vigentes a través de los siglos, que testimonian historias, apariciones, misterios, que son parte esencial de la identidad de esta región. Luego de despertar en Tinogasta, seguirán recorriendo pueblos pequeños enmarcados en la inmensidad de los contrastes pasajísticos. La ruta 40 en este caso es el trazado que seguirán para llegar a Londres (segunda fundación del país en 1.558), donde muy cerca está Shincal, un sitio arqueológico que fue un importante centro administrativo, militar y comercial pre-colombino, una extensión de la cultura incaica que penetró dentro de nuestras actuales fronteras y dejó un legado que resiste el tiempo, con veredas bien delimitadas, construcciones y templos. Belén será el inicio de otro amanecer, nuevamente sobre la Ruta 40, con más pueblos de encanto, paisajes de catálogo, agricultores en tracción a sangre y artesanos de hilados. Este día serán espectadores de las Ruinas Quilmes, último bastión de la resistencia aborigen contra el avance de las tropas españolas, un espacio contemplativo, donde se imaginarán las batallas con facilidad. Esta será la última parada previa a la llegada a Cafayate, tierra del sol y el buen vino, de cultivos de uvas en parrales y espalderas, donde ya estarán ingresados a la provincia de Salta, esa provincia criolla por excelencia, con mucho de español, de inmigrante y de autóctono, de colonial y barroco. En la visita a una de las bodegas de Cafayate degustarán el torrontés, cepa típica de estas latitudes que subieron a la provincia de Salta a un pedestal de los paladares más finos. Siguiendo viaje se harán las paradas en La Quebrada de las Conchas, con formaciones rocosas curiosísimas, esculpidas por al agua y el viento: los médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los castillos o el anfiteatro son los nombres con los que adoptaron a estos monumentos naturales de la naturaleza. Una vez en la ciudad de Salta habrá tiempo para dedicarlo a los puntos más importantes de esta increíble ciudad, que se parece por momentos a Madrid, por momentos a Cuzco, con balcones de madera llenos de malvones, única, linda como la llaman. Catedral, museos, conventos, monumentos, ascensos en teleférico para buscar las mejores panorámicas y visita a la villa de verano de San Lorenzo serán las actividades citadinas de ese día mezcladas con mercados artesanales repletos de magia. Y la mejor excursión entre Salta y Jujuy, la que nunca puede faltar en este viaje, la Vuelta a las Nubes, donde harán el recorrido paralelo al Tren de las Nubes (verán las vías gran parte del recorrido) por la Quebrada del Toro. Luego del arribo a San Antonio de los Cobres seguirán camino a Salinas Grandes, una planicie blanca de otro mundo, donde no podrán creer lo que ven. El día culmina con la bajada hasta Purmamarca (Patrimonio Mundial de la la Humanindad) por la Cuesta de Lipán, una serpiente larga y asfaltada sobrevolada por cóndores que parará de vivorear con la llegada al pueblo y el Cerro de los Siete Colores al fondo, una maravilla de grueso calibre, en donde se conectarán con lo ancestral, donde el contacto visual los llevará hasta donde la mente decida. Al día siguiente se recorrerá la quebrada jujeña, de regreso a Salta nuevamente, pasando por la Posta de los Hornillos, Huacalera (donde pasa el Trópico de Capricornio) y Uquía, que en su iglesia conserva las pinturas de las Ángeles Arcabuceros (de la escuela cuzqueña), piezas de arte únicas en el país. En Humahuaca visitarán la Catedral y el Monumento del Indio y después del almuerzo será el turno de la Paleta del Pintor que enmarca al pueblo de Maimara. Recomendamos si disponen de más tiempo, alargar el viaje en Salta porque realmente la ciudad lo demanda, por su belleza, su tranquilidad, su gente y sus costumbres, donde los recibirán con una calidez difícil de olvidar. De seguro no serán los mismos cuando finalice este viaje.



