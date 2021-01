Será por dos semanas y luego de oir las demandas de 10 áreas donde no estaban previstos los cierres. El principal sindicato de docentes pidió que se cerraran los colegios de todo el país tras cuatro días seguidos con más de 50.000 contagios diarios. El Reino Unido cerrará durante dos semanas todas las escuelas de educación primaria de la capital, Londres, con el objetivo de contener la expansión del coronavirus en la región. El Gobierno accedió a las demandas de 10 áreas de Londres donde no estaban previstos los cierres, informó el diario británico The Guardian, que aclaró que el principal sindicato de docentes pidió que se cerraran los colegios de todo el país tras cuatro días seguidos con más de 50.000 contagios diarios. "Lo que es correcto para Londres, lo es para todo el país", opinó la secretaria general del Sindicato Nacional de Educación (NEU), Mary Bous. Para el NEU, todas las escuelas primarias y secundarias deberían permanecer cerradas durante dos semanas más después de las vacaciones escolares de fin de año. En tanto, los directores de escuela iniciaron acciones legales para obligar a los ministros a revelar datos detrás de la decisión de reabrir algunas escuelas el lunes, según la cadena británica BBC. La Asociación Nacional de Directores de Maestros (NAHT, en inglés) pidió que todas las escuelas trasladen el aprendizaje a los hogares durante un "período breve y determinado para la mayoría de los niños".



Pandemia:

Londres cerrará las escuelas primarias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar