Efemérides del día de la fecha, 3 de Enero

USURPACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS En el año 1833, la corbeta "HMS Clío" de la Marina Real británica, apoyada por otro buque de guerra, ocupó por la fuerza Puerto Soledad y expulsó a los habitantes argentinos de las islas. Ante la superioridad numérica en hombres, provistos con armamento moderno, los civiles tuvieron que ceder a las órdenes de los invasores. Al año siguiente, el gobierno británico asignó a un oficial de la Armada para que permaneciera en las islas y, en el año 1841, nombraron un gobernador. Pese a los reclamos diplomáticos y la guerra (en la que murieron 650 combatientes), las Islas Malvinas siguen bajo la posesión inglesa: "el Gobierno argentino reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de su territorio nacional."

FALLECE NÉSTOR IBARRA Néstor Carlos Amadeo Ibarra nació el 5 de noviembre del año 1938 en Puán, Buenos Aires. A los 22 años inició su carrera periodística como colaborador de deportes del diario "El Mundo." Asimismo debutó en Radio Antártida: "trabajaba en el diario ´El Mundo´ y junto con un amigo se nos ocurrió tener un espacio radial para transmitir los partidos de fútbol en radio Antártida" expresó en una entrevista a "La Nación." Su expresividad y precisión para relatar partidos impresionaron a José María Muñoz que, en el año 1969, lo integró en el programa "La oral deportiva" de Radio Rivadavia. Con el correr de los años, estuvo frente al micrófono de Radio El Mundo, Belgrano, Continental y Mitre. En ésta última surgió el exitoso programa "Sport 80" en el que, en un principio, compartió con Roberto Erguía y Diego Bonadeo y al que, más adelante, se integraron Marcelo Araujo, Fernando Niembro, Adrián Paenza y Victor Hugo Morales: "yo vivo la radio como el medio que mejor permite la revalorización de la palabra. Para poder ejercitarlo se necesita estar informado, poseer cierta capacidad, actuar de buena fe, ser didáctico y sobre todo tener respeto y responsabilidad." En lo que respecta a la televisión, Ibarra condujo los programas "Con ustedes" (1983-1989), "Cuando calienta el sol" (1992-1993) y "Recursos humanos" (2002). Por otra parte, actuó en las películas "Yo gané el prode. Y Ud.?" (1973), "La fiesta de todos" (1979) y "Te rompo el rating" (1981). Falleció en el año 2005 en Buenos Aires. "SINGLE LADIES (PUT A RING ON IT)" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2009, el sencillo "Single Ladies (Put a Ring on It)" de Beyoncé destronaba a "Live your life" de T.I con Rihanna del puesto número 1 del "Billboard hot 100." Perteneciente al álbum "I am... Sasha Fierce" (2008) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Christopher "Tricky" Stewart y "The-Dream", la canción habla acerca del matrimonio y trascendió por su difícil coreografía: "es una de las rutinas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida, incluso pueden ver como respiro al terminar" manifestó Beyoncé.







Efemérides del día de la fecha, 3 de Enero

