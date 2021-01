P U B L I C







Claudio Valerio

Anthony Campolo, sociólogo, orador público y ex asesor espiritual del presidente estadounidense Bill Clinton, dijo cierta vez: "Con lo que hoy te comprometes determina lo que eres, más que cualquier cosa que te haya pasado ayer o anteayer". A menudo no logramos alcanzar nuestros sueños porque nos detenemos en los fracasos del pasado. Lamentamos lo que hicimos mal o lo que no hicimos. Pero todo esto es inútil y no nos traerá ningún beneficio. ¡Tracemos una nueva línea de partida! Hoy es un nuevo día. De ahora en adelante todo será diferente... el pasado no es más que pasado. Comencemos hoy a comprometernos con lo que será nuestra vida en el futuro. Con nuestra seguridad y la certeza de que la victoria es segura, ¡seremos ganadores! Más que nunca, el país necesita cambiar el curso de su suerte. Necesitamos de cambios, nuestro hogar necesita paz. Procuremos dirigir nuestros pasos y nos muestre el camino a la felicidad. Si los días anteriores no recibimos satisfacciones, no importa. Lo importante es que a partir de ahora, con cambio de actitud y nuevas fuerzas en nuestro corazón, las complacencias vendrán multiplicadas. Si el pasado fue malo, los días futuros serán maravillosos. Ni siquiera merece recordar esos días que pasaron. Solo recordaremos los días venideros. Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar

Motivación:

Nuevo premio, nueva salida

Por Claudio Valerio

