Mientras disfrutaba un delicioso mate, miraba por la ventana, a la gente correr para poder llegar a comprar las últimas cosas que quedan pendientes para celebrar el final del 2020. Un año "incómodo", cada uno de nosotros tuvimos que adaptarnos a nuevos hábitos que no elegimos, encierros que nos dolieron, y mucho. Pero… ¡Feliz Año Nuevo! ¿Feliz Año Nuevo? El 2021 está recién "estrenando sus zapatos" para empezar a caminar; sin dudas este no es el comienzo de año que guardaremos en nuestro baúl de los mejores recuerdos; este año empieza con los protocolos antes que el turrón y el pan dulce; el tapaboca antes que la ensalada de papas, y el alcohol en gel antes que el vitel toné de la abuela. Mientras abrimos el calendario que nos regaló el almacén de confianza, somos testigos silenciosos de una pelea entre poderes para ver si la rusa es mejor, o esperamos la de Oxford, como si una vacuna nos trajera la solución a todos los problemas. Desde hace casi un año nos están pidiendo que hagamos distanciamiento social, a nuestros seres queridos que no viven con nosotros, no los podemos tocar, tampoco abrazar, menos todavía compartir un mate, ni siquiera una sonrisa porque el barbijo nos tapa media cara. Hemos aprendido con dolor, y a la fuerza a "disfrutar", de una videollamada para poder estar cerca de los que amamos, que están en otros lugares. Lejos, sin tocarnos, nos extrañamos. Por las noticias que recibimos desde "el otro lado del charco" (Europa), parece que seguiremos distanciados por unos cuantos meses más. Entonces, te preguntarás querido lector, ¿qué quise decir con el título de mi reflexión?. Te invito a que pienses que nuestras vidas son como un viaje, donde podemos disfrutar de bellos paisajes, y también atravesar difíciles tormentas de viento y agua. Quizás en este año que comienza tengamos que seguir nuestros caminos lejos de los demás, con distanciamiento social. Pero quiero decirte que el Creador del universo, quien dividió las aguas y creó los mares, quien tiene contados nuestros cabellos y sabe si un pequeño pajarito cae de su nido, que nació de una virgen y durmió en un pesebre, el mismo que creció sirviendo a los demás, y mostrando amor y compasión a quien caminara a su paso, aun siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo dando su vida en la cruz siendo inocente para que, por su sangre, pudiéramos ser limpios. (Filipenses 2:8) Él es Dios hecho hombre, Jesús el Señor, y la brújula que guía mi camino. (Hechos 4:11,12) La Biblia dice que "cercano está Dios a todos los que le invocan; a todos los que le invocan de veras" (Salmo 145:18), y en la carta del Apóstol Pablo a los Efesios, dice: "pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sigo hechos cercanos por la sangre de Cristo." (Efesios 2:13) Dios puede y quiere, estar cerca, "sin distanciamiento" (Santiago 4:8) Él está y te ama. (Juan 3:16) Quiere abrazarte en este tiempo tan difícil, secar tus lágrimas y también sacar tus culpas. Dios está a una oración de distancia. Para acercarnos no hay protocolo, es sólo por fe. Y por fe, aunque no lo puedas ver, te abraza, toma un mate, aunque esté medio lavado y frío, y sonríe con vos, sin tapaboca. Dios está cerca, y te busca, y me busca. (Mateo 7:7-11) "Sin distanciamiento", "Cerca de Dios", no encuentro una manera mejor de comenzar este año. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Elizabeth Del Ré. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489.427296 luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Sin Distanciamiento"

Por Elizabeth Del Ré

