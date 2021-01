"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

3 de Enero de 2021 - Año II - Edición Nº 113 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA SALUDO DE FIN DE AÑO Y COMIENZO DEL 2021DEL PADRE FERNANDO CREVATIN Queridos hermanos de toda la parroquia catedral Santa Florentina, del sector de isla, de las cinco capillas, del colegio Santo Tomás, del Hogar de niños Ntra. Sra. de Lourdes y de todos los grupos que funcionan en la Catedral. Se va se va el año 2020, un año bastante particular. Hemos reconocido tantas cosas…, necesidad de los afectos, necesidad de vernos, hemos valorado el trabajo de los profesionales de la salud y seguridad, cuantas cosas hemos aprendido a lo largo de este año. Quiero saludarlos, agradecer la presencia de ustedes. Entre todos queremos construir una comunidad. Muchas veces lo hicimos de una manera virtual, todos, ancianos, niños, jóvenes, todos. Gracias por haber estado allí, gracias por ser Iglesia; les doy las gracias a los que este año se integraron en Cáritas ya que tuvieron la responsabilidad de ser la cara visible de esta Iglesia que está cerca de los que necesitan, los pobres, los enfermos. Gracias a todos. Tenemos una certeza, este Niño Jesús no nos soltó de la mano nunca, ni siquiera ni siquiera cuando experimentamos la cercanía de la enfermedad propia o de una persona muy querida por nosotros, ni siquiera cuando experimentamos la muerte de un ser querido. Siempre experimentamos la presencia de Dios. Todo es pasajero, lo único eterno es Dios, lo único eterno es el Amor. Celebremos entonces el fin de este año, celebremos el fin de este año 2020 no porque no queremos saber nada más de él por todo lo que pasó; celebremos porque incluso en este año que concluimos Dios, también nos estuvo tomando de la mano y lo va a seguir haciendo en este año 2021, que esperemos que sea mejor. Tenemos esa certeza: Dios es el Emanuel, Él que está con nosotros. Les mando un abrazo fuerte a todos y a cada uno de ustedes. Nuevamente un agradecimiento, por estar, por ser parte de la Iglesia Y qué el Señor nos regale un año bendecido por su amor para poder mirar el nuevo año como una oportunidad para mirar hacia los que tenemos al lado, y haciéndonos también cargo de los otros, porque como nos decía el Papa Francisco "estamos todos en la misma barca". Dios los bendiga y la Virgen los proteja.

Saludo del párroco de la Catedral Santa Florentina LA VIDA SIEMPRE TRIUNFA SOBRE LA MUERTE Hoy es un día triste para la Argentina. Hacemos nuestro su dolor, su desazón, su tristeza, ante la noticia de la sanción de una ley que autoriza a una madre a dar muerte a su hijo. Queremos que cada argentino, cada padre, cada madre, abuelo, hijo, sienta nuestra cercanía y comprensión. Queremos abrazar con gratitud a todos los que, desde distintas convicciones, desde todos los credos, sin desanimarse, pusieron sus esfuerzos, su esperanza y fe para que la vida triunfara sobre la muerte. Y, con auténtica convicción, queremos hoy transmitirles que, a pesar de lo que ocurrió, la Vida siempre triunfa sobre la muerte. Es lo que nos enseñó Cristo, quien venció la muerte en la cruz. No está todo perdido. No hay nada perdido. Como familia, nos sentimos llamados a trabajar con más compromiso que nunca. Por eso queremos invitarlos a todos, desde los diferentes sectores a unir nuestras fuerzas y trabajar por una familia que educa, contiene, alimenta, consuela, corrige, acepta y ama incondicionalmente. Con nuestro testimonio queremos mostrar el Rostro del Dios de la Vida y el Amor humano. Unidos como Familia, sigamos acompañando a la mujer que está esperando un hijo que no desea, dándole el abrazo y la contención. El Estado decidió dar otra respuesta. La nuestra sigue siendo la misma: cuidar la vida, toda vida y las Dos Vidas. Nuestra alegría es el triunfo del Dios de la Vida. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020

Misa durante la vigilia por la vida frente al Congreso Nacional UN NUEVO ANIVERSARIO Todos los 1º de enero recordamos el Paso al Reino de los Cielos del primer obispo de la diócesis de Zárate - Campana: Mons. Alfredo Mario Espósito Castro. Mons. Espósito inició su acción pastoral como obispo en 4 de julio de 1976, con el encargo de construir la nueva diócesis y lo hizo con estas palabras: "Si acepté este cargo de tanta responsabilidad, ha sido les confieso, porque creo profundamente en la Obediencia de Cristo a su Padre, obediencia con la que salvó al mundo." Al poco tiempo, con la ayuda varias Órdenes Religiosas, que humildemente supo pedir, dio vida a nuevas comunidades parroquiales, instituciones y movimientos y organizó la "Gran Misión Diocesana". Viendo la necesidad de un clero diocesano, creó el Seminario "San Pedro y San Pablo", e inició la construcción de su edificio. Fiel a las propuestas del Concilio Vaticano II, convocó a los laicos y constituyó el 1er. Consejo Pastoral, con la ayuda de miembros de la Acción Católica Argentina. Un especial pedido del Papa Juan Pablo II, lo motivó a crear el 1er. Secretariado diocesano para la familia y la Junta Diocesana de Catequesis. Lamentablemente, una prematura enfermedad mermó sus fuerzas y en diciembre de 1991, la Santa Sede le aceptó su renuncia. Dejó el cargo de obispo en las manos de Mons. Rafael Rey, pero nunca se alejó de sus querida diócesis y de sus queridos seminaristas. Una muestra de cuan profundamente amaba la diócesis es que todos los 4 de julio entre 1994 hasta 1999 volvió para celebrar su fundación en la Catedral Santa Florentina, aun estando en silla de ruedas. El año 2004, cuando cumplió sus Bodas de Oro Sacerdotales, imposibilitado por completo de desplazarse, participó de la eucaristía que presidió el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, en la capilla de la Clínica de San Camilo, en compañía de sacerdotes de la diócesis, amigos y feligreses. "¡Bien! siervo bueno y fiel; has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho; entra en el gozo de tu Señor" (Mt. 25, 21)

Mons. Alfredo Espósito con Madre Teresa de Calcuta en la primera visita a la Argentina y estudiantes de Filosofía de la UCA. (1979) PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Saludo de Fin de Año y comienzo del 2021 del Padre Fernando Crevatin

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar