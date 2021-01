Un recuerdo imborrable

Como periodista deportivo he vivido, a lo largo de mis más de 60 años en la profesión, muchas emociones. Y también, por qué no decirlo, algunas amarguras. El último 13 de diciembre se cumplieron 45 años del recordado ascenso de 1975 de Villa Dálmine, cuyo desempeño futbolístico lo hizo acreedor al pomposo título del "Holanda de la C". Un aniversario que me trajo muy gratos recuerdos. Por entonces teníamos un equipo deportivo en LT 34 Radio Nuclear de Zárate que en lo futbolístico estaba compuesto por Eduardo Antonio Negro (relatos), Fernando Lirio Cabrera (vestuarios), quien esto escribe (comentarista), Ricardo Pinos, Adrián Gómez y Diego O. Castro, en mesa de noticas (en estudios). No existían los teléfonos celulares, de modo que hacer una transmisión de fútbol o de cualquier otro deporte "en vivo y en directo" no era cosa fácil. Había que contratar los servicios de EnTel, pagar por anticipado y rezar para que el operador de turno de la empresa estatal de teléfonos estuviera en el campo de juego a la hora convenida. En otros caos, acordábamos con un abonado a EnTel que tuviera una línea fija en cercanías del estadio donde jugaba el Viola para hacer un convenio con el titular de la misma para que nos hiciera el favor de prestarnos la línea por el tiempo que duraba el partido, más la previa y el comentario final. Eran, aproximadamente, dos horas, tiempo en que ese teléfono quedaba bloqueado al uso de su titular. Recuerdo bien que, por entonces, el teléfono más próximo al campo de juego de Brown de Adrogué estaba a unos 200 metros de distancia, tramo que había que cubrir con un cable especial que llevábamos nosotros desde Zárate y que servía para enlazar la consola de transmisión con el teléfono que se nos facilitaba. En la ocasión, quien tuvo la gentileza de facilitarnos la línea telefónica fue un señor de profesión. ¡Escribano! Por ello, Fernando L. Cabrera tuvo que firmar un largo contrato en el que la radio asumía todas las responsabilidades habidas y por haber. Por suerte, la transmisión llegó clara y potente a los receptores de los hogares de aquellos que no habían podido llegar hasta la diminuta cancha. Creo que ese día tuvimos un record absoluto de audiencia, aunque nunca supimos las cifras exactas del rating. Los relatos y comentarios los hicimos desde el techo de los vestuarios, que para nosotros, en ese momento, fue un privilegiado "palco de transmisión". Desde allí observé, no sin emoción, la enorme cantidad de colectivos de Zárate (Línea 228), de la Lujanera (Luján) y otros particulares de Campana y otros lugares que habían trasladado a los fanáticos del Viola hasta Adrogué. El amigo Osvaldo Gallo, por entonces integrante de la "Barra brava" Violeta, me comentó que le quedó en la memoria que los omnibus contratados fueron 37-39. La llegada a Campana en horas de la tarde-noche fue apoteósica: los bomberos con sirenas a todo volumen esperando en el arco para acompañar a la delegación futbolística, flamante campeona, para recorrer, más que emocionadamente, el trayecto hasta la Plaza Eduardo Costa, la querida "Real" y otras arterias campanenses. Como dice el tango: a más de uno "se le escapó un lagrimón" y hasta el cura párroco hizo sonar las campanas de nuestra parroquia, adhiriéndose a tan fausto acontecimiento. Un recuerdo imborrable, vivido intensamente, que me permito compartir con mis compañeros de transmisión, estén donde estuvieren. Y sin prurito alguno, les confieso que a mí también, ahora, se me está escapando una furtiva lágrima. Cosa de viejo, tal vez.





"EL HOLANDA DE LA C TODAVÍA" GENERA EMOTIVOS RECUERDOS A 45 AÑOS DE SU CONSAGRACIÓN.

Un recuerdo imborrable

Por Carlos Alberto Marino

