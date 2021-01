POCHETTINO CONFIRMADO Este fin de semana, el argentino Mauricio Pochettino llegó a Francia y selló su vínculo con París Saint-Germain, equipo en el que jugó en el período 2001-03. Así se convirtió en el nuevo entrenador de uno de los grandes europeos y conducirá ahora a sus compatriotas Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, además de grandes estrellas como Neymar y Kylian Mbappé. Ayer fue presentado de manera oficial a través de las redes sociales en lo que será su cuarto desafío como DT después de sus experiencias en Espanyol de Barcelona, Southampton y Tottenham (con los Spurs alcanzó la final de la Champions League). LEEDS GOLEADO Por la 17ª fecha de la Premier League, Leeds cayó 3-0 frente a Tottenham y cortó así una racha de dos victorias consecutivas. Así, el conjunto que dirige Marcelo Bielsa quedó en la 12ª posición con 23 unidades, mientras que el elenco dirigido por Jose Mourinho llegó a los 29 puntos y se ubica a cuatro de los líderes, Manchester United (el viernes le ganó 2-1 a Aston Villa) y Liverpool (juega mañana ante Southampton). Ayer, además: Crystal Palace 2-0 Sheffield United, Brighton 3-3 Wolverhampton y West Bromwich 0-4 Arsenal. Hoy domingo se miden Newcastle vs Leicester (11.15, ESPN) y Chelsea vs Manchester City (13.30, ESPN). REAL ES LÍDER Por la 17ª fecha de La Liga de España, Real Madrid superó 2-0 al Celta de Vigo (dirigido por Eduardo Coudet) y quedó como único líder del campeonato con 36 puntos. Hoy, Atlético Madrid (35) puede recuperar la cima si vence como visitante a Alaves. Ayer también jugaron: Villarreal 2-1 Levante, Betis 1-1 Sevilla y Getafe 0-1 Valladolid. La jornada de hoy se completa con Athletic Bilbao vs Elche, Eibar vs Granada, Real Sociedad vs Osasuna y Huesca vs Barcelona (17.00, ESPN, con el retorno de Lionel Messi en el conjunto catalán). La programación concluye mañana con el duelo Valencia vs Cádiz. VUELVE EL CALCIO La 15ª fecha de la Serie A de Italia se disputará íntegramente este domingo. El líder Milan (34 puntos) visita a Benevento (14.00, ESPN), mientras su escolta Inter (33) jugará como local frente a Crotone (8.30, ESPN). También se destacan los duelos Atalanta vs Sassuolo (11.00, ESPN), Juventus vs Udinese (16.45, ESPN) y Roma vs Sampdoria. LEIPIZIG PUNTERO Ayer comenzó la 14ª fecha de la Bundesliga y Leipzig, con su victoria 1-0 como visitante sobre Sttutgart, se trepó a lo más alto del campeonato con 31 puntos. Eso no pudo hacerlo Bayern Leverkusen, que cayó 2-1 en su visita a Frankfurt y se quedó en 28 unidades. Hoy, Bayern Munich (30 puntos) puede volver a tomar la cima y derrota al Mainz como local.



Breves: Fútbol

3 de Enero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar