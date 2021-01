E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com Debido a lo atípico que resulto este año para el automovilismo muchas categorías no pudieron cerrar sus campeonatos los cuales continuaran en esta temporada y en caso especiales lo harán corriendo en este verano TURISMO CARRETERA -- MARIANO WERNER TC PISTA -- AYRTON LANDERO TC RIO PLATENSE -- GUSTAVO DIORIO PROCAR 4000 A -- LUCAS GRANJA PROCAR 4000 B -- RONY CAGGIANO PROCAR 2000 -- LUCA BRUNO TURISMO PISTA C3 -- PABLO VUYOVICH TURISMO PISTA C2 -- CRISTIAN GARBIGLIA TURISMO PISTA C1 -- DANIEL CREVATIN TURISMO NACIONAL C2 -- NICOLAS POSCO TURISMO NACIONAL C3 -- JUAN M URCERA TC MOURAS -- CRISTIAN RAMOS TC PISTA MOURAS -- TOBIAS MARTINEZ T 4000 ARGENTINO -- GERMAN PIETRANERA TC PICK UP -- JUAN P GIANINI ALMA C2 -- OSCAR DUOFOUR ALMA C3 -- MATIAS MASCHIO ALMA TC 1600 -- RODRIGO FIGUEREDO ALMA TC 1100 -- MARCELO TETA ALMA PROMOCIONAL -- CARLOS MORACA FIAT COMPETIZIONE -- CRISTIAN ROMERO RALLY CARX -- AUGUSTO DAGOSTINO KARTING CATEGORIA IAME MINI SWIFT -- BAUTISTA PANETTA JUNIORS -- SANTIAGO BIAGGI PRE JUNIORS -- CRISTIAN GALEANO SENIORS -- SANTIAGO FABANI PROAM -- MIGUEL PEREZ OLD SCHOOL -- NICOLAS ESTRADA KZ2 -- JUAN NIETZEL KZ -- SANTIAGOFABANI ESCUELA IAME -- JOAQUIN BOTO CATEGORIA PROKART MINI PROMO -- SANTINO DORE JUNIORS 135 -- GUILIANO PERENSON GENERAL 135 -- IGNACIO LOPEZ LOW COST -- JULIAN PEREZ BLANCO GENERALES MAYORES -- FERNANDO BORGES CATEGORIA ROTAX DD 2 -- MAXIMILIANO MERLINO JUNIORS MAX -- SANTIAGO MAGGI MICRO MAX -- SANTINO PANETTA MINI MAX -- THIAGO FALIVENE SENIORS MAX -- SANTIAGO FABANI MASTER NACIONALES -- GABRIEL DE LUCCA MASTER SENIORS -- JOAQUIEN PEREIRA MASTER MAX -- GASTON AMBOADE





Los Campeones del 2020

