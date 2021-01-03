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domingo, 03/ene/2021 - 23:28
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Rincón Tuerca:
Los Campeones del 2020



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E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com

Debido a lo atípico que resulto este año para el automovilismo muchas categorías no pudieron cerrar sus campeonatos los cuales continuaran en esta temporada y en caso especiales lo harán corriendo en este verano

TURISMO CARRETERA -- MARIANO WERNER

TC PISTA -- AYRTON LANDERO

TC RIO PLATENSE -- GUSTAVO DIORIO

PROCAR 4000 A -- LUCAS GRANJA

PROCAR 4000 B -- RONY CAGGIANO

PROCAR 2000 -- LUCA BRUNO

TURISMO PISTA C3 -- PABLO VUYOVICH

TURISMO PISTA C2 -- CRISTIAN GARBIGLIA

TURISMO PISTA C1 -- DANIEL CREVATIN

TURISMO NACIONAL C2 -- NICOLAS POSCO

TURISMO NACIONAL C3 -- JUAN M URCERA

TC MOURAS -- CRISTIAN RAMOS

TC PISTA MOURAS -- TOBIAS MARTINEZ

T 4000 ARGENTINO -- GERMAN PIETRANERA

TC PICK UP -- JUAN P GIANINI

ALMA C2 -- OSCAR DUOFOUR

ALMA C3 -- MATIAS MASCHIO

ALMA TC 1600 -- RODRIGO FIGUEREDO

ALMA TC 1100 -- MARCELO TETA

ALMA PROMOCIONAL -- CARLOS MORACA

FIAT COMPETIZIONE -- CRISTIAN ROMERO

RALLY CARX -- AUGUSTO DAGOSTINO

KARTING

CATEGORIA IAME

MINI SWIFT -- BAUTISTA PANETTA

JUNIORS -- SANTIAGO BIAGGI

PRE JUNIORS -- CRISTIAN GALEANO

SENIORS -- SANTIAGO FABANI

PROAM -- MIGUEL PEREZ

OLD SCHOOL -- NICOLAS ESTRADA

KZ2 -- JUAN NIETZEL

KZ -- SANTIAGOFABANI

ESCUELA IAME -- JOAQUIN BOTO

CATEGORIA PROKART

MINI PROMO -- SANTINO DORE

JUNIORS 135 -- GUILIANO PERENSON

GENERAL 135 -- IGNACIO LOPEZ

LOW COST -- JULIAN PEREZ BLANCO

GENERALES MAYORES -- FERNANDO BORGES

CATEGORIA ROTAX

DD 2 -- MAXIMILIANO MERLINO

JUNIORS MAX -- SANTIAGO MAGGI

MICRO MAX -- SANTINO PANETTA

MINI MAX -- THIAGO FALIVENE

SENIORS MAX -- SANTIAGO FABANI

MASTER NACIONALES -- GABRIEL DE LUCCA

MASTER SENIORS -- JOAQUIEN PEREIRA

MASTER MAX -- GASTON AMBOADE
 

Rincón Tuerca:
Los Campeones del 2020
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