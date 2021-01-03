Debido a lo atípico que resulto este año para el automovilismo muchas categorías no pudieron cerrar sus campeonatos los cuales continuaran en esta temporada y en caso especiales lo harán corriendo en este verano
TURISMO CARRETERA -- MARIANO WERNER
TC PISTA -- AYRTON LANDERO
TC RIO PLATENSE -- GUSTAVO DIORIO
PROCAR 4000 A -- LUCAS GRANJA
PROCAR 4000 B -- RONY CAGGIANO
PROCAR 2000 -- LUCA BRUNO
TURISMO PISTA C3 -- PABLO VUYOVICH
TURISMO PISTA C2 -- CRISTIAN GARBIGLIA
TURISMO PISTA C1 -- DANIEL CREVATIN
TURISMO NACIONAL C2 -- NICOLAS POSCO
TURISMO NACIONAL C3 -- JUAN M URCERA
TC MOURAS -- CRISTIAN RAMOS
TC PISTA MOURAS -- TOBIAS MARTINEZ
T 4000 ARGENTINO -- GERMAN PIETRANERA
TC PICK UP -- JUAN P GIANINI
ALMA C2 -- OSCAR DUOFOUR
ALMA C3 -- MATIAS MASCHIO
ALMA TC 1600 -- RODRIGO FIGUEREDO
ALMA TC 1100 -- MARCELO TETA
ALMA PROMOCIONAL -- CARLOS MORACA
FIAT COMPETIZIONE -- CRISTIAN ROMERO
RALLY CARX -- AUGUSTO DAGOSTINO
KARTING
CATEGORIA IAME
MINI SWIFT -- BAUTISTA PANETTA
JUNIORS -- SANTIAGO BIAGGI
PRE JUNIORS -- CRISTIAN GALEANO
SENIORS -- SANTIAGO FABANI
PROAM -- MIGUEL PEREZ
OLD SCHOOL -- NICOLAS ESTRADA
KZ2 -- JUAN NIETZEL
KZ -- SANTIAGOFABANI
ESCUELA IAME -- JOAQUIN BOTO
CATEGORIA PROKART
MINI PROMO -- SANTINO DORE
JUNIORS 135 -- GUILIANO PERENSON
GENERAL 135 -- IGNACIO LOPEZ
LOW COST -- JULIAN PEREZ BLANCO
GENERALES MAYORES -- FERNANDO BORGES
CATEGORIA ROTAX
DD 2 -- MAXIMILIANO MERLINO
JUNIORS MAX -- SANTIAGO MAGGI
MICRO MAX -- SANTINO PANETTA
MINI MAX -- THIAGO FALIVENE
SENIORS MAX -- SANTIAGO FABANI
MASTER NACIONALES -- GABRIEL DE LUCCA
MASTER SENIORS -- JOAQUIEN PEREIRA
MASTER MAX -- GASTON AMBOADE