PRIMER EMPATE CON GIMNASIA (M) El historial entre Villa Dálmine y Gimnasia presentaba cinco encuentros y en todos se habían registrado victorias locales: tres del Violeta en Campana y dos del Pituco en Mendoza. Ayer se rompió esa racha con el primer empate entre ambos.

Igualó 1-1 con Gimnasia con un tanto del juvenil Valentín Umeres, quien a sus 17 años convirtió su primer gol en Primera. Además, retornó Santiago Moyano, que se mostró en buena forma tras su esguince de rodilla. El próximo domingo, el Violeta cierra esta Fase Campeonato recibiendo a Defensores de Belgrano. Después de la derrota ante Atlético de Rafaela, el foco de Villa Dálmine quedó puesto en los playoffs que definirán el segundo ascenso a la Liga Profesional. En ese contexto debió viajar a Tucumán y Mendoza, salidas que Felipe De la Riva utilizó para modificar el esquema y corregir errores que se repitieron en las primeras fechas y también para potenciar/recuperar individualidades. Y tanto en este sentido como en cuanto a los resultados obtuvo resultados positivos. Luego de la victoria ante San Martín, se quedó con un empate 1-1 frente a Gimnasia el último domingo. Y en cuanto al juego, el equipo volvió a mostrarse más sólido, especialmente durante el primer tiempo del encuentro disputado en el estadio Víctor Legrotaglie, cuando logró controlar al elenco mendocino y generar peligro en sus avances. En cuanto a las individualidades, la mejor noticia la ofreció Santiago Moyano, quien volvió a jugar después de casi dos meses (a principios de noviembre había sufrido un esguince de rodilla en el amistoso frente a Chacarita) y lo hizo de muy buena forma, mostrándose firme en la marca y con confianza para el traslado del balón, mejorando así la salida del equipo. La otra grata noticia fue el estreno goleador de Valentín Umeres: el juvenil de 17 años disputó su sexto encuentro (tercero como titular) y gritó su primer gol en Primera División. También vale resaltar el crecimiento de Maximiliano Pollacchi (jugó como líbero y fue una de las figuras), el despliegue de Laureano Tello como volante interno (se siente más cómodo en esa posición que como carrilero) y los buenos presentes de Federico Recalde, Facundo Rizzi y Sergio Sosa. Son apuntes que De la Riva se lleva para preparar el primer duelo de los playoffs, que sería el próximo miércoles 13. Antes, este domingo 10, presentaría una formación con variantes frente a Defensores de Belgrano, en el cierre de esta Fase Campeonato de la Primera Nacional y pensando en cuidar jugadores para la segunda etapa de este certamen. EL PARTIDO Villa Dálmine presentó una sola modificación respecto al encuentro con San Martín: Santiago Moyano ingresó por Maximiliano García y fue Pollacchi el que ocupó el puesto de líbero, mientras Manenti volvió a jugar a la izquierda. En tanto, el esquema (3-5-1-1) se mantuvo y el arranque del juego demostró que le sienta mucho mejor al equipo: el tridente Tello-Nelle-Recalde le permitió imponerse en el centro del campo, ganar las divididas y construir desde ahí. Incluso, en los primeros minutos, tuvo una chance clara en un centro de Tello que Recalde cabeceó apenas desviado. En ese tramo, el Violeta lograba avanzar en campo ajeno y, por momentos, lo hacía con espacios, como en esa trepada de Lando, quien ante la pasividad de la defensa local ensayó un remate de media distancia que se fue apenas alto. Y el gol llegaría por un error: Mondino pifió en un pelotazo largo y eso lo aprovechó el juvenil Valentín Umeres para eludir al arquero Giménez, definir con el arco vacío y gritar su primera conquista con apenas 17 años. El conjunto de nuestra ciudad siguió mejor parado, dominando la batalla posicional. Sin embargo, en dos pérdidas en terreno ajeno (una de Umeres y otra de Nelle), sufrió dos contragolpes de Gimnasia: ambos terminaron con llegadas solitarias de Santiago González por derecha y firmes respuestas de Ojeda. Después de esas acciones cambió la postura de los dirigidos por De la Riva, que cedieron el balón y se recostaron en campo propio, aunque presionando en torno a la mitad de la cancha, logrando que el elenco mendocino no encontrara claridad a pesar de los intentos de Llama, quien se convirtió en conductor, jugando en torno al círculo central. En este contexto creció la figura de Pollacchi, quien se mostró firme de arriba y también por abajo, convirtiéndose en el puntal de una zaga que también presentaba solidez en Moyano y Manenti. Así, Lentini casi no recibió juego y solo dispuso de una oportunidad a los 44 minutos: un cabezazo que se fue muy cerca luego de un segundo centro después tras un despeje de un córner. La pegada de Llama en la pelota parada era un peligro que el Violeta debía evitar y a los 2 minutos del segundo tiempo lo sufrió: desde el tiro de esquina, el 10 metió el balón en el corazón del área y allí ganó Gelabert, volviendo a poner en evidencia el problema que padece Villa Dálmine al momento de defender los envíos aéreos (Tigre y Rafaela ya le habían convertido por esa vía). El rápido empate sacudió la solidez que había mostrado la estructura campanense, Gimnasia se lanzó con facilidades contra el arco de Ojeda y merodeó el segundo tanto. Incluso, Lentini falló uno de esos cabezazos en los que no suele perdonar. Recién sobre los 12 minutos pudo salir el equipo de nuestra ciudad con dos contragolpes que Sosa y Umeres no lograron terminar de manera positiva. A partir de allí, el trámite se fue haciendo cada vez más abierto, con varias idas y vueltas de peligro (Umeres generó la mejor para el campanense con un potente remate al primer palo después de hamacarse de izquierda hacia el centro). En este trámite abierto, Gimnasia encontró ventajas sobre los costados, especialmente en el sector que defendían Lando y Manenti (Moyano, de buen partido, salió a los 18 minutos por precaución). Así, sobre todo en la parte final del complemento, el local consiguió una seguidilla de córners que el Violeta tuvo muchos inconvenientes para defender. Además, también contó con un mano a mano de Lentini (se enredó para definir) con Ojeda. Al Violeta, en cambio, le faltó claridad en el último pase o la última gambeta para llegar con peligro real al área de Giménez en sus avances. Por eso no pudo generar chances claras a pesar de contar con opciones y espacios en sus ataques en el tramo final del encuentro. Así, el 1-1 no se movió y terminó graficando un partido que, durante el segundo tiempo, se jugó como para que haya ganador. Pero a Gimnasia le faltó contundencia y a Villa Dálmine, claridad. Aunque el empate le terminó sentando mejor al equipo de nuestra ciudad. SÍNTESIS DEL PARTIDO GIMNASIA (1): Tomás Giménez; Oscar Garrido, Diego Mondino, Franco Meritello, Lucas Carrizo; Santiago López, Marcos Gelabert, Cristian Llama, Tomás Marchiori; Santiago González y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo. SUPLENTES: Alejo Tello, Nicolás Pacheco, Brian Zabaleta, Ignacio González, Brian Andrada, Franco Carrasco y Fernando Cortés. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Francisco Manenti; Facundo Lando, Laureano Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Valentín Umeres y Sergio Sosa. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Juan Ignacio Alvacete, Franco Marchetti, Tomás Garro, Franco Costantino, Enzo Fernández y Lucas Cajes. GOLES: PT 14m Valentín Umeres (VD). ST 2m Marcos Gelabert (G). CAMBIOS: ST 8m I. González x López (G) y Cortés x Marchiori (G); 18m Alvacete x Moyano (VD); 21m Garro x Rizzi (VD); 25m Andrada x S. González (G); 35m Costantino x Umeres (VD) y Fernández x Sosa (VD). AMONESTADOS: S. López, Garrido y Carrizo (G); Alvacete y Garro (VD). CANCHA: Gimnasia de Mendoza. ÁRBITRO: Fabricio Llobet.



EL FESTEJO DEL JUVENIL UMERES CON EL COLO SOSA TRAS MARCAR SU PRIMER GOL EN PRIMERA.





UMERES YA DEJÓ EN EL CAMINO A TOMÁS GIMÉNEZ Y SE APRESTA A ESTABLECER EL 1-0. FUE EL ESTRENO EN LA RED DEL JUVENIL DE 17 AÑOS.





FEDE RECALDE TUVO UNA CHANCE CLARA DE CABEZA EN EL COMIENZO DEL PARTIDO.





SANTIAGO MOYANO REGRESÓ TRAS SU LESIÓN Y JUGÓ EN GRAN NIVEL. DE LA RIVA LO REEMPLAZÓ EN EL ST PARA PRESERVARLO FÍSICAMENTE.





LAUREANO TELLO VOLVIÓ A HACER UN GRAN DESPLIEGUE JUGANDO COMO VOLANTE INTERNO TODAVÍA NO HAY FINALISTAS Los dos finalistas que disputarán el primer ascenso a la Liga Profesional se conocerán en la última fecha de la Fase Campeonato. Y será una definición muy ajustada en ambas zonas. En la A, ayer, Agropecuario cayó 1-0 como local frente a Ferro y eso no lo pudieron aprovechar ni Platense ni Estudiantes (BA), que posteriormente igualaron 1-1 y dejaron pasar la chance de quedar en la cima. Ahora, Platense y Agropecuario suman 10 unidades, al igual que Estudiantes de Río Cuarto (el domingo le ganó 2-1 a Atlanta en Villa Crespo), mientras el elenco de Caseros quedó con 9 y también llegará con chances a la última jornada. En tanto, en la Zona B, Defensores de Belgrano (10 puntos) venció 2-0 como local a Atlético de Rafaela (13) y le puso picante a la definición. Por su parte, Sarmiento (11) dejó dos puntos fundamentales en el camino al igualar 1-1 con Tigre en Junín. Pero tendrá revancha: este miércoles completará los 45 minutos restantes frente al Dragón con la posibilidad de llegar a la última fecha con ventaja sobre La Crema (se enfrentan entre sí en Rafaela, mientras Defensores será visitante en Campana). En la Zona A de la Fase Reválida hay dos boletos para tres equipos: Barracas Central (14 puntos), San Martín de San Juan (12) y Belgrano de Córdoba (11), luego que el Guapo igualara 1-1 con Mitre (SdE) y después que Santos y Piratas no se sacaran ventajas en San Juan. Mientras en la Zona B todo quedó sumamente apretado luego de la agónica victoria que Instituto consiguió anoche como local sobre Quilmes: a los 39 del ST llegó al 1-1 y en el séptimo minuto de adición se quedó con el triunfo. Son cinco equipos para dos boletos: Almagro (12 puntos), Instituto (11), Quilmes (10), Brown de Adrogué (9) y Santamarina (9). Angel y Matias colaboraban con la filmación de los partidos para el Cuerpo Tecnico y Prensa de nuestro club y Mario participó en Comisiones Directivas, colaborando los tres siempre con nuestra institución. A sus familiares y amigos el mas sentido pesame y condolencias. pic.twitter.com/F3Wq2EuNtC — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) January 4, 2021

