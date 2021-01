La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/ene/2021 Covid-19:

Mientras todos los distritos aledaños vacunan desde hace días, Campana todavía no







Desde el Municipio confirmaron que las dosis de Sputnik V que debían despacharse a la ciudad este lunes nunca arribaron. Aseguraron que tampoco hubo información oficial de Provincia. Incertidumbre sobre cuándo empieza la inmunización del personal de salud. Hubo un anuncio, apareció un contratiempo, se realizó un nuevo compromiso. Pero las vacunas siguen si aparecer. El desembarco de las primeras dosis de Sputnik V a nuestra ciudad ya tiene ribetes de novela y, cuando todos los distritos aledaños inmunizan a su personal médico desde la semana pasada, Campana todavía no sabe cuándo comenzará con su aplicación. La ciudad había quedado afuera de la primera distribución de las vacunas por falta de equipo de refrigeración idóneo en el Hospital Municipal San José, lo que fue denunciado al público por la concejal Soledad Calle (Frente de Todos) y confirmado más tarde por fuentes municipales. Sin embargo, la desinteligencia logística se solucionó rápidamente y el cronograma de Provincia indicaba que nuestro distrito iba a recibir las dosis este lunes 4 de enero. "Está todo listo, pero no tenemos novedades", expresaron desde el Municipio ante la consulta de La Auténtica Defensa. Afirmaron que no hubo comunicación oficial desde la Región Sanitaria V, donde la mayoría de los partidos a esta altura del año aplicaron decenas de Sputnik V a su personal sanitario. "Por año damos 60.000 vacunas, eso quiere decir que Campana está totalmente preparada para comenzar a vacunar a la población y que disponemos de equipos de refrigeración para almacenar las cantidades de dosis que van a llegar", enfatizó el intendente Sebastián Abella la semana pasada, confirmando que el Municipio estaba aguardando listo el inminente comienzo de la histórica campaña de vacunación contra el coronavirus, que en nuestra ciudad acumula 4.348 contagios. La coordinación del operativo de inmunización en territorio fue delegada por el Gobierno nacional a las provincias. Buenos Aires inició un proceso de inscripción online convocando en primer lugar a todo el personal de salud y, en segundo término, a las personas de los grupos de riesgo. Para nuestra ciudad, las autoridades bonaerenses dispusieron que sea en el Hospital San José donde se vacunen los profesionales sanitarios tanto del sistema público como privado, mientras que se acondicionarán tres escuelas para aplicar la Sputnit V a los vecinos particulares. En la región, todos los distritos que tienen límite continental con Campana vienen vacunando hace días. Zárate recibió su tanda inaugural el martes 29 en el Hospital Zonal Virgen del Carmen. En la misma jornada empezó a vacunar Pilar, que dispuso de 450 dosis. Igual cantidad llegaron al hospital provincial Enrique Erill de Escobar, también el pasado 29 de diciembre. Por su parte, Exaltación de la Cruz lanzó su campaña de vacunación el último día del 2020, sumando otras 450 dosis ayer, según se informó a través de las redes sociales de su municipio. Todos estos distritos son gobernados por el Frente de Todos. La Sputnik V fue la primera vacuna contra la COVID-19 registrada en el mundo. Fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia y requiere la aplicación de una segunda dosis para que el cuerpo humano genere anticuerpos contra el coronavirus. Hasta el 30 de diciembre, fecha del último informe de las autoridades nacionales, se efectuaron 32.013 aplicaciones en todo el país. Solo se reportaron 317 casos de efectos adversos, de los cuales el 99,3% fueron leves y moderados. La Auténtica Defensa consultó con dos espacios políticos distintos del Frente de Todos local acerca del calendario de vacunación previsto por Provincia para nuestra ciudad. Desde ambos comentaron no poseer información al respecto.

El intendente de Exaltación De La Cruz, Diego Nanni, recibe la primera dosis de Sputnik V que aplicó su distrito. Fue el 31 de diciembre.



Covid-19:

Mientras todos los distritos aledaños vacunan desde hace días, Campana todavía no

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar