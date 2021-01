La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/ene/2021 "La Néstor Kirchner" interpela a Abella por el cuidado del agua potable







En un comunicado de prensa, la agrupación política liderada por Alonso y Ortega solicita que la Municipalidad haga cumplir las ordenanzas sobre el lavado de veredas y automóviles. "En Campana estamos ante una situación de emergencia hídrica, no tenemos agua o la presión de la misma no es la suficiente, algo que siempre es un problema pero que se ha potenciado debido al contexto actual donde para enfrentar la pandemia del Covid-19 estamos obligados a higienizarnos constantemente para evitar contagios", señala un comunicado de prensa emitido por la Néstor Kirchner Campana, en adhesión a las medidas provinciales para cuidar el agua y la energía ante la falta de suministros en nuestra ciudad, acompañado por 4 piezas gráficas con recomendaciones de uso racional del agua potable y la energía eléctrica. "Desde nuestra Agrupación –continúa- exigimos, ante esta situación de emergencia, que la Municipalidad de Campana y su intendente Sebastián Abella hagan algo para solucionar esto y cumplir las ordenanzas provinciales de lavar las veredas y los autos usando mangueras con boquillas de corte o un balde y regar por las tardes cuando la temperatura baje y la evaporación del agua sea menor para optimizar de esta forma el cuidado de este recurso para la comunidad. "Ha sido primordial la colaboración de las Subsecretarías de Recursos Hídricos y de Energía y la Autoridad del Agua PBA principalmente al Subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de la Vivienda y Servicios Públicos, Guillermo Jelinski, quien nos brindó distintas sugerencias para difundir acerca del uso solidario de nuestros recursos que si bien son hábitos necesarios a incorporar durante todo el año, deben ser reforzarlos en estas épocas de altas temperaturas y más ahora que no habrá la misma cantidad turística por lo que más personas se quedarán en sus casas utilizando más agua y energía de lo habitual", finaliza el escrito.

LOS DESAFÍOS DEL AGUA - 2 000 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura (OMS/UNICEF 2019). - Más de la mitad de la población - 4.200 millones de personas - carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura (OMS/UNICEF 2019). - 297 000 niños menores de cinco años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable (OMS/UNICEF 2019). - 2 000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua (UN 2019). - El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR). - El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas (UNESCO 2017). - Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa (SIWI). - La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua (FAO). - Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción de energía (UNESCO, 2014). EL DERECHO AL AGUA Uno de los hitos recientes más importantes ha sido el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho humano al agua y al saneamiento en julio de 2010. La Asamblea reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día), segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar), y accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos). AGUA NO POTABLE Y MORTALIDAD INFANTIL El agua no potable y el saneamiento deficiente son las principales causas de mortalidad infantil. La diarrea infantil -asociada a la escasez de agua, saneamientos inadecuados, aguas contaminadas con agente patógenos de enfermedades infecciosas y falta de higiene- causa la muerte a 1,5 millones de niños al año. La mayoría de ellos menores de cinco años en países en desarrollo. FALTA AGUA EN CAMPANA ????



En nuestra ciudad estamos ante una situación de emergencia hídrica, no tenemos agua o la presión de la misma no es la suficiente.



