La Toyota Hilux fue el 0km más vendido en el 2020 en la Argentina

Según el reporte de la Asociación de Concesionarios Automotores se patentaron 19.064 unidades de la pick up fabricada en Zárate, que utiliza energía eléctrica producida 100% a partir de fuentes renovables. Con 19.064 unidades la pick up Toyota Hilux fue el modelo más vendido en 2020 dentro de la Argentina, según el reporte de patentamientos de la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA). Le siguieron el Chevrolet Onix (Brasil) con 16.569 unidades y el Fiat Cronos, producido en la planta de Córdoba, con sólo 11 unidades menos. El cuarto lugar fue para el Volkswagen Gol Trend brasileño (14.571), seguido por la pick up Volkswagen Amarok, producida en General Pacheco (12.929). La Ford Ranger, también fabricada en Pacheco, alcanzó los 11.341; mientras que el Peugeot 208 hecho en El Palomar, 10.448. Así, y pandemia mediante, Toyota cierra un 2020 con varios galardones, entre ellos haber llegado en noviembre al millón y medio de unidades producidas luego de 23 años de operación en el país. La planta de Zárate consiguió este nuevo hito con una flamante unidad de la pick-up Hilux línea 2021 que será exportada a Brasil. En 2016, ya había alcanzado el millón de unidades de producción. Solo cuatro años después consiguió un 50% más, que representa un total de 1.267.000 Hilux y 233.000 SW4 desde 1997. Con un ritmo de fabricación de un vehículo cada 94 segundos, volvió a producir el 18 de mayo luego del aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado en marzo 2020 por la pandemia del Covid-19 y sumó su segundo turno el 27 de julio, despachando 560 unidades por día. Daniel Herrero, presidente de la automotriz japonesa en Argentina, destacó entonces: "En un año lleno de dificultades, el empuje de nuestros trabajadores nos permitió seguir consolidando nuestro proyecto en el país. Un trabajo en equipo que estuvo acompañado por sindicatos, proveedores, concesionarios y clientes que también son parte de este logro y quienes nos impulsan para avanzar en nuestros próximos desafíos". Este año, Toyota representó el 36,7% de la producción total de la industria automotriz en Argentina y el 52,2% de las exportaciones que se destinan a 23 mercados en Latinoamérica y el Caribe. De esta manera, la marca japonesa continúa mostrándose como base productora y exportadora de los modelos Hilux y SW4 para toda la región. ENERGIA RENOVABLE Otro hito del 2020 para Toyota es haber logrado producir con el 100% de energía eléctrica renovable en su planta de Zárate a través del acuerdo con YPF Luz, que establece el suministro de energía eléctrica de fuente eólica por un plazo de 10 años, se prevé un ahorro de 38.168 toneladas de CO2 anuales. Esta iniciativa le permite a Toyota Argentina superar su meta global de alcanzar un 35% de energía renovable en plantas de producción alrededor del mundo en el año 2030. La energía eólica suministrada desde el inicio del convenio en noviembre de 2018 permitió ahorrar hasta el 31 de agosto de 2020 un total de 17.702 toneladas de CO2. Con la provisión que se agrega ahora, Toyota ahorrará recursos energéticos tales como 7.068 m3 de gasoil u 11,9 millones de m3 de gas natural que se necesitarían para generar esa misma energía en una planta termoeléctrica. Esto proporcionará un ahorro anual de 38.168 toneladas de CO2. Según la alianza estratégica acordada, YPF Luz provee la energía eléctrica desde el Parque Eólico Manantiales Behr ubicado en la provincia de Chubut, que cuenta con 30 aerogeneradores y 100 MW de potencia; y desde el Parque Eólico Los Teros I, ubicado en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, con 32 aerogeneradores de 123 MW de potencia. El contrato de provisión de energía renovable con YPF Luz tiene una duración de 10 años, por un total de 76.000 MWh/año. La energía eléctrica que utilizará Toyota equivale a 15,9 MW de potencia instalada, la cual representa la generación de más de 4 aerogeneradores para abastecer la demanda de la planta de Zárate y es equivalente al consumo de 21.111 hogares. Toyota se guía en todo el mundo por una ambiciosa serie de 6 objetivos ambientales que deberán ser alcanzados hacia el año 2050, con el fin de contribuir a la sustentabilidad global. Frente a desafíos mundiales claves como el cambio climático, la escasez de agua, el agotamiento de recursos y la degradación de la biodiversidad, el Desafío Ambiental Toyota 2050 aspira a reducir el impacto durante todo el ciclo de vida del producto. El logro alcanzado en la planta de Zárate corresponde al Objetivo 3: Cero emisiones de CO2 en las plantas de fabricación de vehículos.

