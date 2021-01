La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/ene/2021 Cómo actua el sol en la piel







Los rayos solares van a cumplir un efecto de fotoenvejecimiento prematuro. Esto se produce debido a que la radiación uve y uva penetra la piel deteriorando las células que dan nacimiento a la epidermis. A partir de ese momento se pueden generar lesiones precancerosas o cancerosas y dañar el ADN de las células germinativas como producto de la falta de prevención. "Es importante darse cuenta del llamado de atención ya que si no hubo una buena aplicación o un descuido de la persona en protegerse, termina siendo un factor de riesgo, ya que el sol está modificando siempre algo en la piel. Y lo más alarmante es que el daño producto del sol se va acumulando a lo largo de la vida", enfatizó la profesional. La dermatóloga aseguró que hoy en día la gente está más consciente pero que no hay que bajar los brazos: "La gente piensa mucho más antes de exponerse al sol en busca de un bronceado. Hoy son muchas las campañas que buscan cuidar la piel". Un parche que mide los rayos UV La tecnología siempre es una aliada para la salud y en la era de las apps debía existir una manera de poder identificar el nivel de exposición solar. My UV Patch es el primer parche electrónico inteligente capaz de medir la radiación UV. Este innovador dispositivo consiste en un sensor en forma de corazón que se coloca directamente sobre la piel. Con apenas 2,5 centímetros de diámetro y 50 micrómetros de espesor —la mitad del espesor de un cabello— esta tecnología de avanzada se utiliza en forma conjunta con la aplicación My UV PATCH, disponible para iOS y Android.



Cómo actua el sol en la piel

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar