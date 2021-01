La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/ene/2021 Efemérides del día de la fecha, 5 de Enero







EMPIEZA EL "RALLY DAKAR 2014" Rodeados por una multitud congregada en los alrededores del Monumento a la Bandera (Rosario), los 745 competidores a bordo de motos, camiones, cuatriciclos y coches, acompañados por 365 vehículos de asistencia, partieron hacia a San Luis. En su sexta edición sudamericana, el rally se presentaba como uno de los más duros de la historia por las altas temperaturas, las etapas más largas y el estado del terreno gravemente afectado por las lluvias torrenciales. Lo que provocó que 216 vehículos, aproximadamente el 50% de los inscriptos, abandonaran. Por otra parte, Bolivia debutó en el mismo disponiendo 409 kilómetros del imponente Salar de Uyuni por donde pasaron cuatriciclos y motos. El Dakar llegó a su fin el 18 de enero en Valparaíso (Chile); los ganadores fueron Ignacio Casale con un cuatriciclo "Yamaha", Nani Roma con un coche "Mini", Marc Coma con una moto "KTM" y Andrey Karginov con un camión "Kamaz." En lo que respecta a la participación de los argentinos, Jeremías González Ferioli terminó sexto con su cuatriciclo "Yamaha" y detrás de él le siguieron Daniel Mazzucco (8º), Santiago Hansen (9º) y Daniel Domaszewski (10º); Orlando Terranova fue quinto con su "Mini", Federico Villagra finalizó 12º, Emiliano Spataro 14° y Juan Manuel Silva 20º; en motos Javier Pizzolito ocupó el puesto 23. FALLECE FÉLIX LOUSTAU Félix Loustau nació el 25 de diciembre del año 1922 en Avellaneda, Buenos Aires. Inició su carrera futbolística desde temprana edad vistiendo la camiseta de Club Social y Deportivo Unión de Crucecita. Durante su adolescencia jugó en las inferiores de Racing hasta que, a los 17 años, "La Academia" lo desafectó por su contextura física que le impedía desempeñarse como defensor. Por ello, se fue a probar a River, donde se convirtió en uno de los máximos ídolos del club. Con el apoyo del entonces entrenador, Renato Cesarini, Loustau debutó en el año 1942 en el triunfo 1 a 0 frente a Platense en "El Monumental"; ese partido quedó en la historia como la primera presentación de "La Máquina", mítica delantera integrada por Juan Carlos Muñoz, Ángel Labruna, José Manuel Moreno y Adolfo Pedernera: "no necesitábamos pedirnos la pelota. Con un gesto Labruna sabía que me la debía tirar al vacío. Fuimos los mejores de la historia. Hubo delanteras conocidas, pero ´La Máquina´ fue inigualable." En River dio 8 vueltas olímpicas al consagrarse campeón en los años 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957; por otro lado, en la selección fue campeón de la Copa América 1945, 1946 y 1947. Falleció en el año 2003 en Buenos Aires. SE LANZA "FILTHY" Un día como hoy en el año 2018, Justin Timberlake lanzaba el sencillo "Filthy." Perteneciente al álbum "Man of the Woods" (2018) y compuesta por el cantante estadounidense junto a Danja y Timbaland, esta canción tuvo una recepción dividida por parte de la crítica y fue interpretada en el Super Bowl del mismo año.





