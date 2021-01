La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/ene/2021 Primera D:

Necesita que Juventud Unida derrote a Argentino de Rosario y que Centro Español no le gane a Central Ballester. Hoy se completará la sexta y anteúltima fecha de la Zona Reválida del Torneo de Transición de la Primera D. Y cuando culminen los dos encuentros que quedan pendientes, Puerto Nuevo conocerá con certeza si llega o no a la última jornada con chances de clasificarse al Reducido por el segundo ascenso. Con 7 puntos, el Portuario es actualmente el escolta del líder Argentino de Rosario (10), pero queda libre esta sexta fecha. Por lo que necesita que el Salaíto no sume en la visita que hoy le hará a Juventud Unida (6). A su vez, también debe esperar que Centro Español (6) no derrote a Central Ballester (6), dado que el Gallego jugará en Rosario la última fecha. Sí: el panorama luce muy complicado para el Auriazul. Pero la esperanza es lo último que se pierde, sobre todo en el fútbol. Por eso, los dirigidos por Gastón Dearmas seguirán atentamente los resultados de hoy. La sexta fecha de la Zona Reválida comenzó ayer: Yupanqui (4 puntos) venció 1-0 como visitante a Muñiz (2) en un duelo de equipos que ya no tenían chances. Mientras tanto, en la Zona Campeonato, Liniers dio un paso muy importante en su ilusión de obtener el primer ascenso: le ganó 2-1 como visitante a Defensores de Cambaceres y quedó como único líder con 9 puntos. Hoy puede ser alcanzado por Claypole (6), que visita a Deportivo Paraguayo (5). Por su parte, Atlas (6) dejó escapar puntos vitales el domingo, cuando empató 0-0 con Lugano (4).



EL PORTUARIO COSECHÓ 7 PUNTOS EN SUS ÚLTIMAS TRES PRESENTACIONES Y TODAVÍA MANTIENE SU ILUSIÓN (FOTO: GABRIEL PALLADINO).



