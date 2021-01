La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/ene/2021 Breves: Fútbol

5 de Enero de 2021







RIVER PONE PRIMERA Esta noche, River Plate será local frente a Palmeiras en el inicio de una de las series semifinales de la Copa Libertadores de América 2020. El encuentro se disputará desde las 21.30 horas en cancha de Independiente, con transmisión de ESPN. Mañana, en tanto, será el turno de Boca Juniors, que recibirá a Santos. Las revanchas se jugarán la próxima semana en Brasil. PERDIÓ EL CICLÓN Por la cuarta fecha de la Zona B Campeonato, San Lorenzo perdió ayer 2-1 como local con Gimnasia de La Plata y quedó lejos de la lucha por el boleto a la Final. En cambio, Talleres superó 3-2 a Banfield en Córdoba y así no solo le quitó el invicto al Taladro, sino que apretó las posiciones: Banfield lidera con 9 puntos; Talleres tiene ahora 8; y Gimnasia quedó con 7. La programación se cierra hoy con Atlético Tucumán (1) vs Colón (1). En tanto, por la Zona A, Arsenal le ganó 4-3 a Independiente y acentuó el endeble presente del Rojo (ayer renunció Jorge Burruchaga, quien se desempañaba como manager). Los líderes siguen siendo Boca y River con 8 unidades, pero hoy jugarán dos que pueden acercarse: Huracán (3) y Argentinos (4) se miden desde las 19.20 en Parque Patricios. En la Zona A Complementación, Unión superó ayer 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata y así llegó a 7 puntos. Por ello, ahora es escolta junto a Defensa y Justicia, a tres unidades del líder Rosario Central (10). Mientras que en la Zona B Complementación, Vélez Sarsfield frenó a Newells: le ganó 1-0 y lo alcanzó en la cima de las posiciones (ambos suman 9 puntos). Racing (5) no pudo aprovecharlo: con el campanense Leonardo Sigali como titular igualó 2-2 con Central Córdoba en Santiago del Estero. Hoy cierra Godoy Cruz vs Estudiantes (LP) desde las 19.20 en Mendoza. PRIMERA B METRO Después de estar 2-0 abajo, San Telmo venció 3-2 como visitante a Talleres de Remedios de Escalada. Así ganó la Zona Reválida 1 y se clasificó al Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Hoy se definirá la Zona Reválida 2: Los Andes (8 puntos) visita a Sacachispas (4); Argentino de Quilmes (8) también será visitante ante UAI Urquiza (5), mientras que Colegiales (4) recibirá a Flandria (5). PRIMERA C Real Pilar superó ayer 3-2 como visitante a Laferrere y, a falta de una fecha para el final, ganó la Zona Campeonato, por lo que se clasificó para disputar la final frente a Cañuelas (campeón del Apertura) por el primer ascenso a la Primera B Metropolitana. ACCIÓN EUROPEA En España, Atlético Madrid recuperó la cima de las posiciones al derrotar 2-1 como visitante a Alavés con un agónico gol de Luis Suárez. Así, el Colchonero llegó a los 38 puntos y recuperó los dos de ventaja sobre Real Madrid (36). En Italia, Milan (37 unidades) retuvo el liderazgo al vencer 2-0 como visitante a Benevento. De esa manera, evitó el sobrepaso del Inter (36), que goleó 6-2 a Crotone con un triplete del argentino Lautaro Martínez (además, Paulo Dybala marcó en el triunfo 4-1 de Juventus ante Udinese). Finalmente, en Inglaterra, Liverpool fue sorprendido ayer por Southampton (le ganó 1-0) y ahora comparte la cima con Manchester United (ambos tienen 33 puntos). Un escalón por debajo quedó Leicester (32), que el domingo superó 2-1 a Newcastle.



