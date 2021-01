La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/ene/2021 Covid-19:

El funcionario bonaerense se comprometió a que entre el jueves o viernes de esta semana llegue la primera tanda de vacunas contra el Covid-19 a la ciudad. El intendente Sebastián Abella se comunicó telefónicamente este martes con el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, para reclamar por las vacunas contra el Covid-19 que ya deberían haber llegado a la ciudad. Durante el llamado, el funcionario provincial aseguró que no estaba al tanto de la situación y le explicó que en este momento no cuentan con vacunas. Además, no supo explicarle la razón por la cual todos los distritos de la zona ya recibieron dosis y Campana aún no. Kreplak se comprometió con Abella a entregarle la primera tanda de la primera dosis de Sputnik V entre jueves y viernes. El intendente se mostró conforme con el diálogo con el funcionario provincial y aseguró que espera que el gobierno bonaerense cumpla con su palabra y envíe la primera tanda de vacunas.

