La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/ene/2021 Desde la Secretaría de Salud reclamaron a Provincia el envío de vacunas contra Covid-19







Aseguraron que desde la Región Sanitaria V no brindaron precisiones de cuándo llegarán las dosis y que tampoco se cumplió con la fecha prometida del 4 de enero. "Quiero creer que no se trata de un tema político, sino que es por complicaciones logísticas", dijo la titular del área, Cecilia Acciardi. A una semana del inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19, desde la Secretaría de Salud del Municipio reclamaron a la Provincia el envío de las dosis requeridas a Campana. En rueda de prensa, la titular de la cartera, Cecilia Acciardi, aseguró que la Región Sanitaria V no brindó precisiones de cuándo llegarán las vacunas. La primera tanda había sido prometida para el pasado 4 de enero, pero, según expresó la funcionaria, "al día de hoy, no hay ninguna confirmación de cuándo llegarán a nuestra ciudad". "Quiero creer que esto no se trata de un tema político, sino que es por complicaciones y demoras en la logística", enfatizó Acciardi al tiempo que resaltó que "necesitamos que llegue a la ciudad lo más pronto posible". Además, manifestó que "el Gobierno Provincial tiene que ser responsable y cuidar a todos los bonaerenses como así responder y organizarse para llevar adelante la campaña masiva que tiene a cargo". Por otra parte, explicó que, siguiendo lo dispuesto por Provincia, la primera tanda de vacunas estará destinada al personal de la salud que trabaja dentro de la terapia intensiva y luego se irán aplicando al resto de la población de forma gradual. No obstante, aseguró que "Campana tiene todos los recursos necesarios para recibir las vacunas y guardarlas manteniendo la cadena de frío. Es totalmente irresponsable generar incertidumbre ante un tema tan sensible".

Acciardi expresó la necesidad de contar con la vacuna contra el Covid-19





El equipo de la Secretaría de Salud lamentó que Provincia no cumplió con la fecha prometida del 4 de enero



Desde la Secretaría de Salud reclamaron a Provincia el envío de vacunas contra Covid-19

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar