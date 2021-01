La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/ene/2021 Chocan moto y camioneta







Sucedió anoche en la avenida 6 de Julio y Santa Cruz. Fue trasladado al Hospital. Un hombre de 43 años fue trasladado hasta el Hospital San José por un móvil del SAME luego de protagonizar un accidente en la avenida 6 de Julio y Santa Cruz. Según testigos, el hombre se trasladaba en una Honda Wave por la 6 de Julio cuando no pudo evitar a una Ford Ranger que realizaba una maniobra de cruce. Fruto del impacto, el motociclista presentaba un fuerte golpe en una de sus rodillas, una herida sangrante en una de sus manos y politraumatismos. En el lugar también se presentó una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios, dos móviles del Comando Patrulla Campana y un móvil de Prefectura Naval Argentina.

El hombre presentaba un fuerte golpe en una de sus rodillas, una herida sangrante en una de sus manos y politraumatismos.

#Dato choque en Av. 6 de Julio y Santa Cruz, una Honda Wave colisionó con el lateral trasero de una Ford Ranger que cruzaba hacia barrio Del Pino. El motociclista de 29 años fue asistido por bomberos y trasladado por ?? SAME 3. Comando ?? zonas 5 y 4, Prefectura pic.twitter.com/bKYJ165I0f — Daniel Trila (@dantrila) January 6, 2021

Chocan moto y camioneta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar