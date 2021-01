La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/ene/2021 Salió la recompensa por el paradero de Matías Oviedo







Es el segundo imputado en la causa del homicidio de Keila Moreira. Se ofrecen $500 mil por "datos útiles" que permitan lograr su aprehensión. Franco Moreira habría declarado que él no fue quien disparó la escopeta. Luego de 11 días de intensa búsqueda y varios allanamientos infructuosos, el pasado 28 de octubre fue aprehendido Franco Moreira (19), hasta el momento principal imputado del homicidio de Keila Moreira (16), quien falleciera ese sábado 17 de un escopetazo a quemarropa sobre su cráneo, en un domicilio de Las Praderas. Franco cayó en la localidad de Maschwitz, mientras estaba en el domicilio de uno de sus hermanos, donde habría llegado ese día. Aparentemente, la policía tenía detectado el domicilio que estaba bajo vigilancia y así se logró su detención. Desde el día del femicidio, continúa prófugo el segundo imputado en la causa. Se trata de Matías Oviedo (19), quien es un amigo de Franco Moreira y se encontraba presente en momento del disparo. Según se pudo establecer hasta el momento, luego de dar aviso a los familiares de Franco de lo sucedido y estando Keila aún con vida, ambos escaparon en un Renault Clío hacia la localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre, de donde es oriundo Oviedo. Ayer se difundió el ofrecimiento de una recompensa de $500 mil destinada "a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Matías Oviedo, titular del D.N.I 42.835.697, con último domicilio conocido en 25 de mayo N° 2821, Rincón de Milberg, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, sobre quien pesa orden de captura nacional desde el día 19 de octubre de 2020". Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el 134, del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese sentido, fuentes cercanas a la causa recordaron que la Fiscal Brizuela cuenta con una ventana legal de hasta 10 meses desde el inicio de la causa para elevarla a juicio, es decir, agosto de este año. "Obvio que lo ideal sería establecer quién disparó para cerrar toda la escena. En el peor de los casos, si no aparece Oviedo, se elevará la causa a juicio por Moreira y Oviedo queda con pedido de captura", señalaron. Como se recordará, Franco Moreira está alojado en San Andrés de Giles, y en un principio se negó a declarar ante la fiscal. Según dichos de la madre de Keila a la prensa, Moreira desistió de ser representado por un Defensor Oficial y estaría patrocinado por un abogado particular. "Sí, lo que dijo la madre de Keila es verdad: Moreira ahora tiene un abogado matriculado en Campana y pidió declarar. Estuvo en la fiscalía unos días antes de Navidad. Dijo que todo fue un accidente y que el que disparó fue su amigo, Matías Oviedo. De última, sería indistinto porque hubo abandono de persona. No sólo se fueron, sino que cuando lo hicieron la chica todavía estaba viva", concluyeron.



El banner oficial del Ministerio de Seguridad ofreciendo la recompensa.





Matías Oviedo, todavía prófugo, y Franco Moreira, quien está alojado en San Andrés de Giles.



