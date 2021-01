La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/ene/2021 Cazador homenajeó al ex legislador Baglini







El Concejal de Juntos por el Cambio recordó al ex senador que falleció días atrás. En muchas oportunidades, él hizo mención a su teorema: "Las propuestas más extremas se transforman en racionales según un partido o dirigente se va acercando al poder". El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cazador, homenajeó al reconocido legislador especializado en economía y dirigente radical, Raúl "el gordo" Baglini, quien falleció días atrás. En numerosas oportunidades, tanto fuera como dentro del recinto, el edil se hizo eco de su teorema que establece que "las propuestas más extremas se transforman en racionales según un partido o dirigente se va acercando al poder". "Cada vez que he defendido el proyecto de presupuesto, hice mención a ello porque el peronismo local está tan lejos del poder, que propone cosas imposibles de cumplir e irracionales", explicó Cazador sobre la frase irónica que, a pesar de tener más de tres décadas, sigue vigente. Baglini la enunció en 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en la Comisión Bicameral que buscaba determinar la composición de la deuda externa generada por la dictadura y establecer las pautas para renegociarla. Con ese telón de fondo, la sanción del Presupuesto se demoraba en sesiones interminables. Se debatía si había que pagar la deuda o declarar una moratoria, en un recinto al que habían llegado legisladores como Luis Zamora y Oscar Alende. En uno de esos debates, Baglini, que defendía posturas menos rupturistas sobre qué hacer con la deuda externa, planteó su teorema. "La ligereza de las posturas sobre la deuda externa es inversamente proporcional a las posibilidades de acceso al gobierno de un partido político determinado. Es decir que, a menor posibilidad electoral de ser gobierno, más ligereza en el planteamiento", señaló en aquel entonces. De esta forma, Cazador -presidente también de la Comisión de Presupuesto del HCD- recordó y homenajeó a "ese legislador brillante que enriqueció los debates, defendiendo al gobierno de Alfonsín". "Una pena que no tuvo la oportunidad de ser gobernador de Mendoza", reflexionó al concluir.

En el HCD, Cazador mencionó en reiteradas oportunidades el teorema de Baglini



Cazador homenajeó al ex legislador Baglini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar