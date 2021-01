La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/ene/2021 Efemérides del día de la fecha, 6 de Enero







DÍA DE REYES Esta celebración de origen católico conmemora la adoración hacia el niño Jesús por parte de los Reyes Magos y constituye un símbolo del reconocimiento de Jesucristo como Rey y salvador de la humanidad. En el Evangelio de San Mateo se narra que los magos de Oriente arribaron a Belén guiándose por una estrella: "y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra." Melchor le dio oro por su naturaleza real, Gaspar incienso por su naturaleza divina y Baltazar mirra (sustancia para embalsamar a los muertos) símbolo de su humanidad. En el siglo XIX España empezó a festejarlo dándole regalos a los niños lo que, con el correr de los años, llegó a Latinoamérica. Tradicionalmente, los más pequeños les escriben una carta a los Reyes Magos y ponen los zapatos, junto con agua y pasto para los camellos, debajo del árbol; además se come la "Rosca de Reyes." FALLECE RICARDO PIGLIA Ricardo Emilio Piglia Renzi nació el 24 de noviembre del año 1941 en Adrogué, Buenos Aires. Tras el golpe de Estado del año 1955, debió partir a Mar del Plata donde comenzó a escribir: "en esos días, en medio de la desbandada, en una de las habitaciones desmanteladas de la casa empecé a escribir un diario. ¿Qué buscaba? Negar la realidad, rechazar lo que venía." Más adelante, estudió Historia en la Universidad Nacional de La Plata y empezó a trabajar en diversas editoriales de Buenos Aires. En el año 1969 se destacó en la dirección de "Cuentos policiales de la serie negra", colección de policiales a través de la cual difundió obras de Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Debido a que recibió una mención especial en el VII concurso Casa de las Américas, en el año 1967, publicó sus primeros libros "Jaulario" y "La invasión." No obstante, trascendió por sus novelas "Respiración artificial" (1980), "La ciudad ausente" (1992), "Plata quemada" (1997) y "Blanco nocturno" (2010): "todas mis novelas están hechas del mismo modo, como si yo fuera, digamos irónicamente, un escritor conceptual que tiene una idea fija y escribe novelas para hacer posible una conversación final entre los personajes." Por otra parte, sobresalen sus ensayos "Crítica y ficción" (1986), "Formas breves" (1997) y "El último lector" (2005). Otras obras importantes son "Los diarios de Emilio Renzi. Años de formación" (2015), "Los diarios de Emilio Renzi. Los años felices" (2016) y "Los diarios de Emilio Renzi. Un día en la vida" (2017). Falleció en el año 2017 en Buenos Aires. SE LANZA "SHAPE OF YOU" Y "CASTLE ON THE HILL" Un día como hoy en el año 2017, Ed Sheeran lanzaba los sencillos "Shape of you" y "Castle on the Hill". Pertenecientes al álbum "Divide" (2017) y compuestas por el cantautor británico, las canciones fueron lanzada el mismo día por ser las más representativas del disco: "pensé en elegir dos [canciones] que fueran extremos opuestos del álbum y lanzarlas al mismo tiempo."

