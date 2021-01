La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/ene/2021 Primera D:

Puerto Nuevo cierra mañana su participación en el Torneo de Transición

















Visitará a Yupanqui en cancha de Argentino de Merlo. Ayer se quedó sin chances: Argentino de Rosario y Centro Español definirán mano a mano el boleto al Reducido por el segundo ascenso. Los resultados que se dieron ayer por la sexta y anteúltima fecha de la Zona Reválida del Torneo de Transición de la Primera D dispararon dos noticias para Puerto Nuevo: que ya no tendrá chances de alcanzar un lugar en el Reducido por el segundo ascenso y que, por ello, cerrará su participación en este certamen mañana jueves, cuando visite a Yupanqui en cancha de Argentino de Merlo. Este martes, Argentino de Rosario igualó 1-1 como visitante como Juventud Unida y, por ello, no pudo sellar su boleto al Reducido. Se quedó con 11 puntos y ahora sufre el acecho de Centro Español, que superó 2-1 a Central Ballester, llegó a 9 unidades y se ilusiona con lo que pueda pasar el próximo domingo en Rosario, cuando visite al Salaíto por la séptima y última fecha de la Zona Reválida. Esa última fecha comenzará mañana jueves, cuando Puerto Nuevo enfrente como visitante a Yupanqui en cancha de Argentino de Merlo desde las 17.10 horas, buscando cerrar este certamen de la mejor manera después de haber cosechado siete puntos en sus últimos tres compromisos. Luego, la Zona Reválida concluirá el domingo con los dos duelos restantes: Central Ballester vs Muñiz (en cancha de Lugano) y el mencionado Argentino de Rosario vs Centro Español que definirá quien clasifica al Reducido por el segundo ascenso. GANÓ CLAYPOLE Ayer, en el cierre de la sexta y anteúltima fecha de la Zona Campeonato, Claypole consiguió una victoria fundamental al derrotar 1-0 como visitante a Deportivo Paraguayo. De esa manera, llegó a los 9 puntos e igualó la línea de Liniers en lo más alto de la tabla, apenas una unidad por encima de Sportivo Barracas (8). Estos tres equipos serán los grandes protagonistas el próximo martes 12, cuando se defina esta Zona Campeonato: Liniers será local ante Sportivo Barracas, mientras Claypole recibirá a Defensores de Cambaceres en una jornada que se completa con el duelo Atlas (ya sin chances) vs Deportivo Paraguayo. Si el ganador de esta Zona Campeonato fuera Liniers, la Topadora de Villegas ascenderá directamente porque fue el ganador del Torneo Apertura y el equipo que termine segundo avanzará directamente a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso. En cambio, si el ganador de la Zona Campeonato es Claypole o Sportivo Barracas, deberá disputar una final con Liniers y el perdedor de dicho encuentro será el que ingrese en las semifinales del Reducido por el segundo ascenso.



