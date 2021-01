COPA DIEGO MARADONA

Argentinos Juniors derrotó anoche 1-0 como visitante a Huracán y llegará con chances a la última fecha de la Zona Campeonato A, apenas un punto por detrás de Boca (al que enfrentará el sábado en La Paternal) y River (recibirá a Independiente esa misma jornada). Ayer, además, Colón le ganó 2-0 como visitante a Atlético Tucumán por la Zona Campeonato B, mientras Godoy Cruz venció 1-0 a Estudiantes (LP) por la Zona Complementación B.

COPA SUDAMERICANA

Hoy comenzará la semifinal cien por ciento argentina: Vélez Sarsfield será local frente a Lanús desde las 21.30 horas (transmite ESPN). Ayer, en el Granate se confirmaron cuatro contagios de coronavirus entre los jugadores del plantel, con la particularidad que dos de ellos ya habían sido positivos (por ello iba a realizarse estudios nuevamente). La otra semifinal iniciará mañana en Chile, donde Coquimbo Unido recibirá a Defensa y Justicia.

PRIMERA NACIONAL

Hoy, en Junín, se disputarán los 45 minutos pendientes entre Sarmiento y Defensores de Belgrano. El resultado será clave para la definición que se dará el domingo en la Zona B de la Fase Campeonato: el Verde suma 11 puntos y el Dragón tiene 10, mientras Atlético de Rafaela aguarda en lo más alto con 13, sabiendo que en la última fecha recibe a Sarmiento. Por su parte, Defensores de Belgrano visitará a Villa Dálmine en ese cierre.

COPA ARGENTINA

En un nuevo duelo de primera fase, Temperley se medirá frente a Deportivo Riestra desde las 19.10 (transmite TyC Sports). El ganador de esta llave jugará en segunda ronda frente a Talleres de Remedios de Escalada, que eliminó a Aldosivi de Mar del Plata.

PRIMERA B METRO

Con su empate 3-3 frente a UAI Urquiza como visitante, Argentino de Quilmes se consagró ganador de la Zona Reválida 2 con 9 puntos, aprovechando que Los Andes (8) cayó 2-0 en su visita a Sacachispas. De esta manera quedaron conformados los tres cruces de la primera ronda del Reducido por el segundo ascenso: Villa San Carlos vs San Telmo, Tristán Suárez vs Argentino de Quilmes y Comunicaciones vs Acassuso. En semifinales espera J.J. de Urquiza.