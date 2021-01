Se miden desde las 17.10 en cancha de Argentino de Merlo. El Portuario buscará cerrar el certamen en la misma senda positiva por la que ha avanzado en sus últimas presentaciones. En cuanto a lo meramente competitivo, Puerto Nuevo tenía una empresa difícil en este Torneo de Transición de la Primera D: ganar la Zona Reválida si quería pelear por el segundo ascenso. Y las dos derrotas iniciales (Central Ballester y Argentino de Rosario) limitaron sus posibilidades. Sin embargo, no alteraron la idea de Gastón Dearmas, quien sostuvo la base de la formación y con pequeños retoques no solo fue corrigiendo errores y confirmando una base de jugadores, sino que también encontró resultados positivos. Así, el Portuario cosechó dos victorias (Juventud Unida y Muñiz) y un empate (Centro Español) en sus últimas tres presentaciones y estuvo muy cerca de llegar a la última fecha con chances de discutir el boleto al Reducido. Finalmente, eso no se dio y hoy estará despidiéndose del certamen cuando visite a Yupanqui por la séptima y última fecha de esta Zona Reválida. El encuentro se jugará desde las 17.10 horas en cancha de Argentino de Merlo, con arbitraje de Wenceslao Meneses, y significará para el Auriazul la posibilidad de lograr su primera victoria como visitante en este torneo. Para este último compromiso, el entrenador mantendrá la alineación, aunque sufrirá la baja del defensor Santiago Candia. Para reemplazarlo, las principales opciones son Agustín Godoy y el juvenil Enzo Cáceres. En tanto, Ezequiel Ramón volverá a la titularidad en el lateral izquierdo en lugar de Uriel Huarte. De esta manera, la probable formación de Puerto Nuevo sería: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Godoy o Cáceres, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo, Santiago Palacio; Selem Lojda, Nicolás Colombano, Enzo Moreno; y Nazareno Gómez. La nómina de convocados se completa con Tabaré Benítez, Ramiro López Otamendi, Eliseo Aguirre, Francisco Ramis y Agustín Monteleone. Por su parte, Yupanqui llega a este compromiso después de conseguir su primer triunfo en el certamen: el lunes venció 1-0 a Muñiz. Así llegó a 4 puntos y se ubica a tres del equipo de nuestra ciudad, que suma 7 y hoy podría quedar en la segunda posición si derrota al Trapero. La Zona Reválida concluirá el domingo con los dos duelos restantes. Por un lado se medirán Central Ballester vs Muñiz (en cancha de Lugano) y por el otro, Argentino de Rosario recibirá a Centro Español en el partido que definirá quien clasifica al Reducido por el segundo ascenso (al Salaíto le alcanza con el empate).

EL AURIAZUL LE GANÓ 4-2 A MUÑIZ EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN (FOTO: GABRIEL PALLADINO). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 52. En 51 partidos, Puerto Nuevo venció en 22 ocasiones, Yupanqui ganó 18 veces y empataron 11 partidos. Puerto marcó 77 goles, mientras que Yupanqui convirtió 66. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 26 veces: Puerto Nuevo ganó 13 (48 goles) y Yupanqui ganó 8 encuentros (31 goles). Empataron 5 veces COMO LOCAL YUPANQUI. En 25 encuentros: Puerto Nuevo ganó 9 (29 goles) y Yupanqui logró 10 victorias (35 goles). Empataron en 6 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El lunes 24 de septiembre de 2018, por la 4ª fecha de la Primera D 2018/19, igualaron 0-0 en cancha de Lugano. EL ULTIMO TRIUNFO DE PUERTO NUEVO. El domingo 24 de febrero de 2019, por la 19ª fecha de la Primera D 2018/19, el Portuario se impuso 1-0 como local con gol de Nazareno Gómez. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 30 de noviembre de 2019, por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D 2019/20, Puerto Nuevo cayó 2-1 ante Yupanqui, que se impuso con dos goles de Daniel Pastrana, mientras Nicolás Colombano había marcado el empate transitorio. APOSTILLAS. Como visitante, Puerto Nuevo acumula 3 partidos sin perder ante Yupanqui, con un triunfo y dos empates. La última derrota en esta condición data del domingo 27 de septiembre de 2015, por la 27ª fecha de la Primera D (1-0, con gol de Ezequiel Giachello, en cancha de Liniers). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE El martes 23 de mayo de 2017, por la 27ª fecha del campeonato de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo derrotó 2-1 a Yupanqui en cancha de Atlético Lugano. La síntesis del encuentro fue la siguiente: YUPANQUI (1): Darío Aleman; Ezequiel Gayoso, Walter Aguayo, Leandro Badalovich, Gianfranco Acosta; Marcelo González Suluaga, Facundo Lomolino, Facundo Ledesma, Mariano Guerrero (Lucas Veragua); Martín Ruiz (Julio Fleytas) y Mauro Danevitch (Andrés Bertys Redondo). DT: Daniel Gómez. PUERTO NUEVO (2): Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Kevin Redondo, Luis Ibarra; Franco Colliard, Maximiliano Díaz, Gustavo Roldán (Jorge Ubiría) (Eliseo Aguirre), Juan Peloso; Michel Bustamante (Pablo Sosa) y Carlos Perrona. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Nicolás Rodríguez, Octavio Ábalos y Federico Godoy. GOLES: PT 44m Mauro Danevitch (Y). ST 34m Jorge Ubiría -penal- (PN) y 48m Juan Peloso (PN). INCIDENCIA: ST 13m Berro (PN) le desvió un penal a Danevitch (PN). CANCHA: Atlético Lugano. ÁRBITRO: Diego Molina.

Primera D:

Puerto Nuevo visita hoy a Yupanqui en su despedida del Transición

