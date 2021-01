Jorge Monzón

Los diarios anuncian que se está muriendo. Desde diversos sectores se siente como un alivio el desenlace inevitable, se celebra como si la muerte fuera el resultado de un partido que pierde el acérrimo rival, pero no hay nada que festejar. Uno no le desea la muerte a un tipo que no tuvo duda alguna en celebrarla, decretando indultos, enviando a la justicia al subsuelo de la historia. El deseo frustrado es que el hombre que convirtió a la política en la máxima expresión de la banalidad viviera lo suficiente como para escuchar al Oficial de Justicia leer su sentencia por la voladura de un pueblo, sentado en el banquillo donde nunca llegó a sentarse gracias a la complicidad del establishment político, esa corte palaciega que vive a espaldas de las necesidades del pueblo, a espaldas de las leyes que ellos mismo redactan, sancionan y que son la vergüenza que ni siquiera intentan ocultar. Los fueros constituyen esa armadura medieval que le concede al estafador más grande la impunidad que no goza el ladrón de gallinas. Un ratero tiene más dignidad que las ratas que lo han protegido hasta su inminente final. Se muere. Horas, dias, semanas. Lo que dure... Pero lo hará en una confortable cama de un carísimo sanatorio, atendido por los médicos de mayor prestigio y rodeado de su familia. Gana. Aún muriendo seguirá ganando. Y no lo hace solo, su triunfo póstumo cuenta con la complicidad de todo el entorno político que desde hace años contempla impávido como el gran corrupto de nuestra historia gambetea la justicia, que ni siquiera clama por él. Si muere, muere impune.

Opinión:

Impune

Por Jorge Monzón

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar