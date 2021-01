AUMENTOS El Gabinete económico, encabezado por el ministro de Economía Martín Guzmán, analizó la continuidad del programa Precios Cuidados en medio de la preocupación por la suba en alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y se acordó casi duplicar, a unos 800 artículos, la lista de productos incluidos, que subirán 6,5% promedio. En el encuentro se evaluó la renovación trimestral del programa, hasta principios de abril, que ampliará ofertas e incorporará productos, indicaron fuentes oficiales. También se hizo un seguimiento del programa REPRO, para atender a los sectores críticos afectados por la pandemia. CAÍDA AUTOMOTRIZ La producción automotriz cayó 18,3% en el 2020 respecto de 2019, mientras que las ventas retrocedieron 16%, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). "Con 16 días hábiles de actividad, en diciembre las terminales automotrices produjeron 30.172 vehículos, un 7,4% menos respecto del volumen de noviembre", indicó la entidad. No obstante, se produjo una fuerte alza del 107,7% con respecto a las apenas 14.524 unidades de diciembre de 2019, cuando "la gran mayoría de las plantas había parado sus líneas por el receso de vacaciones". En el acumulado del año, el sector contabilizó 257.187 unidades producidas, lo que significó una caída de 18,3% frente a las 314.787 unidades de 2019. FLEXIBILIZA TOPE El Banco Central decidió flexibilizar el tope de tasa de interés impuesto para las deudas con tarjetas de crédito. La autoridad monetaria dispuso que las entidades financieras deberán seguir aplicando el tope de 43% anual solo para saldos de hasta $200.000 por plástico emitido. Según el BCRA, de esta forma se mantendrá el tope para el financiamiento de saldos impagos de tarjetas para el "95,5% de los usuarios que utiliza ese mecanismo de financiamiento". Para deudas superiores, podrán aplicar una tasa diferencial hasta el máximo permitido por la ley de Tarjetas de Crédito, establecido en 25% por encima de la que cobran por créditos personales, similares a las aplicadas por plásticos no bancarios. PARO BANCARIO La Asociación Bancaria anunció un paro de actividades en dos entidades financieras privadas luego de trascender su intención de cerrar más de 50 sucursales, lo que implicaría despidos de trabajadores del sector. El sindicato que conduce Sergio Palazzo anunció que la medida de fuerza se llevará a cabo de 13:00 a 15:00, durante el 7 y 8 de enero, en "todas las sucursales del BBVA y Santander del país". "A estas entidades extranjeras no les importa nada. Militaron desembozadamente, constituyéndose incluso en comité electoral en algún caso, las políticas de Mauricio Macri que nos llevaron a un desastre económico y social, luego acrecentado por el impacto del Covid-19", sostuvo la Asociación Bancaria, cuya conducción mantiene un estrecho vínculo con el kirchnerismo. EJERCICIOS MILITARES El Gobierno manifestó su rechazo a nuevos ejercicios militares llevados a cabo por el Reino Unido en las Islas Malvinas, de los que se han tomado conocimiento en los últimos días. "Participaron, entre otros, soldados del Grenadiers Guards y del Scots Guards en conjunto con fuerzas de la Royal Navy de la Royal Air Force, los que forman parte del despliegue militar de ocupación ilegal del Reino Unido en las Islas Malvinas", se quejó la Cancillería en un comunicado. Al respecto, el Gobierno expresó su rechazo "en los términos más contundentes a la realización de estas maniobras militares en territorio argentino ilegítimamente ocupado".



Breves: Noticias de Actualidad

7 de Enero de 2021

