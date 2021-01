Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 07/ene/2021. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 07/ene/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio







Ocurrió mientras las dos cámaras del Congreso estaban sesionando para certificar los votos emitidos por el Colegio Electoral que proclamaron a Biden presidente electo. Partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron este miércoles en la sede del Congreso de Estados Unidos mientras se llevaba a cabo el proceso de certificación de la victoria de Joe Biden. Ante la gravedad de la situación se declaró el toque de queda en la ciudad de Washington. Luego de un mitin masivo en el que participó Trump frente a la Casa Blanca, cientos de manifestantes marcharon hacia el Capitolio para denunciar lo que consideran un fraude electoral del que no hay pruebas. Tras enfrentarse a la policía en los accesos, algunos lograron ingresar al recinto, lo que llevó a suspender las sesiones de los legisladores y bloquear los accesos a los salones del Senado y la Cámara de Representantes. Las dos cámaras del Congreso estadounidense estaban sesionando para certificar los votos emitidos por el Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre, que proclamaron a Biden presidente electo. De acuerdo con el diario The New York, el vicepresidente Mike Pence y muchos legisladores fueron evacuados con un gran operativo de seguridad. Un anuncio especial fue hecho a través de los parlantes dentro del Capitolio cuando los legisladores debatían y se preparaban para votar que afirmaban la victoria del presidente electo Joe Biden. Debido a una "amenaza de seguridad externa", nadie podía entrar o salir del complejo del Capitolio, según la grabación. La agencia de noticias AP añadió que a los periodistas presentes en la sesión parlamentaria se les dijo que permanecieran en la sala de prensa mientras se clausuraban las puertas del edificio. El toque de queda en Washington DC comenzó a regir desde las 18:00 (hora local) y permanecerá en vigor hasta las 6:00 del jueves. "Durante las horas del toque de queda, ninguna persona, excepto las designadas por el alcalde, podrán caminar, andar en bicicleta, correr, holgazanear, pararse o en automóvil u otro medio de transporte" dentro del distrito, dice el comunicado oficial que lleva la firma de la alcaldesa Muriel Bowser. El toque de queda también implica una virtual militarización de la distrito capital de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó patriotas a sus partidarios que irrumpieron en el Capitolio y aseguró que las violentas acciones son "algo que sucede cuando una sagrada victoria absoluta les es quitada de manera tan poco ceremoniosa y violenta". En una publicación en su cuenta de Twitter, dijo también que sus partidarios han sido "tratados mal y de manera poco justa por mucho tiempo". Y volvió a pedirles que "vayan a casa con amor y en paz". "¡Recuerden este día para siempre!", concluyó. Debido a "repetidas y graves violaciones" de su política de Integridad Cívica, Twitter decidió suspender por 12 horas la cuenta del presidente de EE.UU., Donald Trump. Si el mandatario saliente continúa infringiendo las reglas de Twitter, su cuenta será suspendida permanentemente. Para poder reactivar su cuenta, Trump tendrá que borrar sus tres más recientes publicaciones.



