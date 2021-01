Efemérides del día de la fecha, 7 de Enero

DÍA DEL COLECCIONISTA En esta jornada se homenajea a los coleccionistas por su dedicación, empeño y sacrificio diario para enriquecer sus colecciones, las cuales abarcan desde objetos muy específicos y con cierta antigüedad hasta otros más accesibles y contemporáneos. Un coleccionista suele realizar una ardua investigación antes de adquirir un objeto, a su vez, extrema los cuidados del mismo para evitar su deterioro. Los coleccionismos más comunes son la Filatelia (estampillas), Numismática (monedas), Xiloteca (maderas), Notafilia (billetes de banco) y Conquiliología (caracoles de mar). LIONEL MESSI GANA SU CUARTO BALÓN DE ORO Hace 8 años Lionel Messi hacía historia al ganar su cuarto Balón de Oro y superar a leyendas como los holandeses Johan Cruyff y Marco van Basten y el francés Michel Platini. Aquel día el rosarino dedicó su premio a su esposa Antonella Roccuzzo y a su primer hijo Thiago: "la verdad es que es increíble recibir este premio otra vez y además de forma seguida, es impresionante. Quiero compartirlo con mis compañeros del Barcelona, especialmente con Andrés [Iniesta], es un orgullo estar al lado tuyo hoy y entrenar y jugar todos los días con vos. También a mis compañeros de la selección argentina." La primera vez que Messi fue nominado para recibir este galardón fue en el año 2007 cuando el brasileño Kaká lo ganó. Al año siguiente, Cristiano Ronaldo se quedó con el premio dejándolo con el Balón de Plata. No obstante, en el 2009, el jugador del Barcelona de apenas 22 años recibió el anhelado Balón de Oro; ese año, había sido uno de los protagonistas del equipo que se consagró campeón de la Liga, la Copa del Rey, la Champions League, la Supercopa de España y Europa y el Mundial de Clubes. El segundo Balón de Oro llegó al año siguiente, en ese entonces, "La Pulga" fue el máximo goleador de la Liga con 34 tantos. En el año 2011 recibió el tercero luego de haber salido campeón de la Liga, la Supercopa de España y Europa, la Champions League y el Mundial de Clubes. Actualmente, Messi posee 6 Balones de Oro lo que lo convierte en uno de los mejores jugadores del mundo: "estoy feliz de lo que me toca vivir a nivel personal, y en lo deportivo intento superarme cada año e intentar seguir trabajando para seguir mejorando, nunca me conformo." Otros jugadores argentinos que ganaron este premio fueron Alfredo Di Stéfano (en los años 1957 y 1959) y Omar Sívori (en el año 1961). SE LANZA "LOVE ME LIKE YOU DO" Un día como hoy en el año 2015, Ellie Goulding lanzaba el sencillo "Love me like you do." Compuesta por Tove Lo, Max Martin y Savan Kotecha, en un principio iba a ser cantada por Demi Lovato pero luego se decidió que la cantante británica era la indicado para interpretarla: "escuché la canción y pensé ´está canción es impresionante.´ Realmente no sabía que iba a tener un impacto tan grande" manifestó Goulding.

Efemérides del día de la fecha, 7 de Enero

