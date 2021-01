En una recorrida por los distintos ámbitos de pesca nos encontramos con que en lo que hace al Paraná Bravo, esta semana se da una gran cantidad de bogas de las cuales la gran mayoría son de medianas a chicas y cada tanto entra en el copo alguna de las que califican para la parrilla. Las que se destaparon y están tomando muy bien el ofrecimiento de maíz fermentado y masas son las carpas, que van de los cuatro kilos hasta los siete las más usuales, destacándose algunos carpones de más de diez kilos. Por nuestra parte esta semana las carpas que capturamos en la zona rondaron de los cinco a los seis kilos y medio, sin presencia en la variada de bagres amarillos y sin mucha cantidad de bagres blancos de portes muy lindos los que promedian del kilo a los dos kilos y medio. Esto en lo que hace al Paraná Bravo y en horarios diurnos con escases de respuestas de otras especies y en donde el sol realmente es agobiante. Es sumamente necesario no olvidarse además de un buen protector solar, algún tipo de sombrilla, toldilla o bimini e hidratarse constantemente; en lo posible solamente con agua fría. Ahora en horarios nocturnos el panorama cambia bastante y ya se activan otras especies como tarariras de muy buenos portes llegando algunas holgadamente a los tres kilos de peso, sumándose a las respuestas de algunos dorados muy lindos algunos rondando los cuatro kilos de peso como el que tuvimos oportunidad de capturar en una de nuestras nocturnas, el surubí no deja de estar presente también por esta zona del Bravo y hay realmente algunos muy lindos cachorros. Estas tres últimas especies en líneas generales se las está capturando con plomos pasantes que van de los 20 a los 40 gramos, líderes de acero de unos 20 centímetros de largo y rematando el líder un anzuelos 7/0 el que puede ir encarnado con filet de bagre amarillo o filet de bogas, con buena aceptación también de los encarnes realizados con anguilitas chicas, enteras o en rodajas, bagres amarillos vivos, morenas o alguna boguita chica entera. En los horarios nocturnos también se estuvieron dando esta semana por el Bravo hermosos ejemplares de pati los que en líneas generales fueron capturados con encarnes realizados con águilas, tripero de bogas y filet de sábalo. En cuanto al Paraná Guazú y más precisamente a Puerto Constanza e Isla Botija por aquí la cosa viene medio floja esta semana, con algunas capturas muy ocasionales de bogas y tarariras, estando muy bueno con respecto a dorados que van de los tres a los cinco kilos, con muchos que no dan la medida y que promedian de los 800 gramos a los dos kilos y medio de peso. Entre los informes que voy recabando para mi página y el programa radial, me va llegando información de la hermosa Villa Paranacito en donde el amigo y guía de pesca Gustavo Ramondegui esto me comenta: "Hola Luis cómo estás, el piqué de tarariras sigue lindo, muy lindos tamaños y muy activas; lo que es dorado no fue mi caso pero han aparecido dorado de entre ocho y hasta de diez kilos, no grandes cantidades un par de esos pero bueno está lindo, esta entretenido el pique y todo depende de como les vengo diciendo hace rato del nivel del río, cuando el río está en los niveles óptimos para navegar y buscarlos la verdad que el pique está muy bueno. Bueno bagres para carnadas se sacan bastante bien por suerte los sacamos enseguida no hay que perder mucho tiempo pescándolos. Después lo que está rindiendo en el río Uruguay sobre todo es la morena, la anguila y el bagre, dependiendo del día uno rinde más que otro, como siempre pero bueno, en lo que es tarariras también con anguila chiquita, mojarra por ahí algún trozo de bagre y los señuelos que la verdad con señuelos está bastante entretenido". Por su parte otro amigo y guía de pesca pero de la localidad de Concordia Cacho Toller esto me comenta: "Hola Luis María cómo estas, la verdad que en Concordia hay días que podrán ver en las redes sociales cuando mueve el río hay muy lindos dorados, la boga se sigue manteniendo por ahí, hay días que hay menor tamaño pero dentro de lo general está muy bueno así que con respecto al pique es todo por ahora". Desde la costa Atlántica más precisamente desde Santa Teresita el amigo y guía de pesca Cristian Maus esto me dice: "Hola Luis María como siempre con el informe semanal de como pintó la pesca y vientos en la costa, digo vientos porque estamos teniendo unas semanas muy complicadas de muchísimo viento, van veinte días donde únicamente pueden entrar dos veces ahora se fijó un viento Noreste furibundo ya van cinco o seis días, así que muchas novedades de la pesca embarcada no hay. La última vez que entre fue el miércoles pasado donde hicimos una buena pesca pero después no tengo más noticias por ese lado. El muelle bastante flojo también mucho bagre juvenil algún cornalote con el medio mundo y bueno la novedad que arrancó el cardumen de la famosa roncadora o corvina juvenil, muchos la confunden con la burriquetas, pero no la burriquetas es la corvina perita que tiene una carne espectacular. La corvina juvenil chiquita que son descarnadores típicos digamos y de costa no he tenido muchas novedades porque les digo estamos con las correntadas muy fuertes y un viento muy muy potente de costa así que pocos han intentado la pesca de costa. El amigo Emir Ricciardi desde el sur del Río de la Plata esto me hace llegar: "Hola Luis María cómo estas, bueno era para comentarte previamente lo acontecido durante esta semana aquí en nuestra querida región de Ensenada Barragán y Berisso. Bueno en lo que respecta a la pesca de la variada de piel en la modalidad de fondo tanto con lombriz como carnada blanca en el horario diurno mejoró algo. Con respecto a semanas anteriores donde la pesca venía mal, mejoró gracias a Dios se han extraído algunos bagres amarillos y blancos sobre todo más que nada, si bien es baja la calidad viene bien para carnada para el dorado, hay mucho dorado en la región y está comiendo más abajo que arriba, los están extrayendo en la modalidad de fondo con línea de un anzuelo y encarnado con bagrecito amarillo, porteño o bagrecito blanco, muy buenos ejemplares han salido tanto en los club municipalizado, club Río de la Plata y en el Club Universitario sobre todo en este espigón que es de muelles de agua pasante, mejoró la pesca de carpa en el cajón entre ambos clubes gracias a Dios con maza y línea coreana de dos anzuelos, encarnando con masa carpas de tres, cuatro y algunas cercanas a los cinco kilos de peso no cantidad sino calidad. En cuanto a la boga en estos club ha sido de medianita a chica son de setecientos gramos a un kilo un kilo doscientos, se dan con maíz cebando mucho la región de pesca y también han salido con salamín. En cuanto a la pesca de costa aquí en punta Lara más precisamente en la zona de la Reserva Natural, Carmelita, Costa Norte, Arroyo Miguelín. En cuanto a la variedad de piel durante el horario diurno muy inestable, mejora notablemente durante la noche ahí la pesca es bastante interesante con bagres blancos, pati de muy buen porte, bagres amarillos y carpas. En la zona de Berisso más precisamente la escollera de la isla paulino, aquí la pesca sigue siendo por demás interesante con la boga en la escollera de piedra, ahí está la boga, la boga buena de dos kilos de kilo y medio con masa y también con salamín, siempre cebando mucho la región de pesca para obtener las mejores respuestas, salen carpas de gran porte también con masa, la variada de piel inestable de día, muy inestable de noche mejora notablemente mucha variada y de muy buen porte sobre todo los pati. En cuanto al dorado han salido algunos con señuelos, algunos tirando hacia los palos de los malecones y también algún que otro chafalote lo mejor del dorado está a fondo abajo ahí sí se han extraído los mejores ejemplares. Bueno esto ha sido todo desde aquí Luis María para el Semanario del Pescador". En nuestro programa televisivo N°861 de esta semana te mostramos la segunda parte de todo lo acontecido en nuestra pesca realizada en el Paraná Bravo junto al Dr. Juan David Pérez con excelentes piques y capturas de todo tipo y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2020 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Nicolás Bruno con un ejemplar de carpa de 6 kilos capturada en aguas del Paraná Bravo.



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 7 de Enero 2021

Por Luis Maria Bruno

