Gastón Fernández tenía todos listo para participar de la última cita del 2020 del TC Regional. Sin embargo, una rotura en el motor lo dejó a pie. Gastón Fernández tenía todo preparado para cerrar el año en la última del 2020, en el autódromo de La Plata: con un auto terminado, el campanense estaba listo para ser parte de la Clase A del TC Regional, una situación que, en definitiva, era volver a la alta competencia en un año en el que casi no hubo actividad para el zonal. Pero en el arranque de ese fin de semana y a poco de intentar girar (apenas completó tres vueltas), el motor se rompió y lo dejó a pie, sin poder cumplir con el objetivo. "Esperamos esta carrera con muchas ganas después de un año donde estuvimos totalmente parados y se trabajó mucho en el auto, que prácticamente lo hicimos casi a nuevo desde el chasis hasta el motor. Pero también es cierto que en el automovilismo estas cosas pueden suceder", contó Gastón, quien ya estuvo en el taller de Scocossa, quien está a cargo del impulsor. "Fuimos a hablar con nuestro motorista para, al desarmar (el motor), saber qué pasó en realidad. En la semana ya volveremos para tener una evaluación de lo que se rompió. Igual quiero agradecer a todos los que me acompañaron para poder volver a correr, desde mi viejo y toda la familia que me banca en esta locura de realizar algo que tanto queremos. Ojalá que este año 2021 todo sea distinto desde donde lo mires para el bien de todos", señaló Fernández. En ese sentido, en el equipo del representante de nuestra ciudad ya se trabaja de cara a la continuidad del campeonato, cuya próxima carrera sería en el autódromo de Gualeguaychú.



GASTÓN FERNÁNDEZ PRÁCTICAMENTE NO PUDO GIRAR EN LA PLATA.



Automovilismo:

Un fin de año para el olvido

