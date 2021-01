El encuentro se jugará desde las 19.15, con arbitraje de Lucas Comesaña. El Dragón llegará sin chances luego de caer ayer con Sarmiento, nuevo líder de la Zona B. La última fecha de la primera etapa del Torneo de Transición de la Primera Nacional ya tiene todo confirmado: fechas, horarios y arbitrajes. Y en la Zona B de la Fase Campeonato, ayer se definió que el pase a la final por el primer ascenso estará en juego solamente en Rafaela, donde Atlético (13 puntos) recibirá al nuevo líder Sarmiento (14). Este panorama se configuró ayer en Junín, donde el Verde terminó derrotando 1-0 a Defensores de Belgrano en los 45 minutos que tenían pendientes de la tercera fecha. Así, el Dragón llegará a Campana sin chances de convertirse en finalista. La séptima y última fecha de la Fase Campeonato se jugará íntegramente el domingo. Los encuentros de la Zona A se disputarán desde las 17.10, mientras los de la Zona B comenzarán a las 19.15. En este marco, Villa Dálmine recibirá a Defensores de Belgrano con arbitraje de Lucas Comesaña, quien estará acompañado por los asistentes Duilio Montello y Mariano Ruas y el cuarto árbitro Juan Pablo Loustau. Para este compromiso, el DT Felipe De la Riva optaría por una formación alternativa, dado que el miércoles siguiente estaría comenzando la primera ronda de los playoffs que definirán el segundo ascenso a la Liga Profesional. "Le daremos descanso a los jugadores que tengan que descansar, porque el inicio de los playoffs es muy rápido y queremos afrontar esas eliminatorias de la mejor manera posible", señaló el entrenador el pasado domingo, luego del empate en Mendoza. En ese sentido, el uruguayo destacó el regreso de Santiago Moyano ante Gimnasia y dejó entrever que Catriel Sánchez (se recupera del desgarro sufrido ante Atlético de Rafaela) estaría a disposición. "Queríamos recuperar a Moyano y estamos muy contentos porque volvió bien. Lo sacamos en el segundo tiempo para no arriesgarlo. La base del equipo para los playoffs está, aunque seguramente vuelva Catriel y ahí es donde yo debería tomar una decisión respecto a quién sale", explicó en diálogo con Orgullo Violeta. Finalmente, De la Riva se mostró satisfecho con la evolución que ha tenido su equipo en los últimos dos encuentros frente a San Martín de Tucumán y Gimnasia de Mendoza: "Estamos haciendo buenos partidos y los chicos están creciendo. Que Valentín (Umeres) haya hecho un gol es buenísimo. Estamos sorprendidos para bien: tenemos muchos chicos jóvenes y pensábamos que nos iba a costar mucho, pero estamos muy satisfechos con lo que vienen haciendo. Vamos a jugar los playoffs y sabemos que no se la vamos a hacer fácil a nadie". En la Zona A de la Fase Campeonato, el boleto a la final se definirá entre cuatro equipos: Platense, Agropecuario, Estudiantes de Río Cuarto (los tres suman 10 puntos) y Estudiantes de Buenos Aires (9). El domingo también se cerrará la Zona A de la Fase Reválida con Barracas Central (14), San Martín de San Juan (12) y Belgrano de Córdoba (11) compitiendo por los dos boletos a los playoffs. Mientras la Zona B se definirá el lunes por la noche, con cinco equipos con chances: Almagro (12), Instituto (11), Quilmes (10), Brown (9) y Santamarina (9).



DE LA RIVA UTILIZARÍA UNA FORMACIÓN ALTERNATIVA PARA RECIBIR AL DRAGÓN. FASE CAMPEONATO - FECHA 7 ZONA A - DOMINGO - 17.10 horas: Estudiantes (RC) vs Agropecuario / Ariel Penel - 17.10 horas: Ferro vs Estudiantes (BA) / Pablo Dóvalo - 17.10 horas: Platense vs Temperley / Hernán Mastrángelo - 17.10 horas: Dep. Morón vs Atlanta / Héctor Paletta ZONA B - DOMINGO - 19.15 horas: Atlético Rafaela vs Sarmiento / Jorge Baliño - 19.15 horas: San Martín (T) vs Gimnasia (M) / Carlos Córdoba - 19.15 horas: Villa Dálmine vs Def. de Belgrano / Lucas Comesaña - 19.15 horas: Tigre vs Deportivo Riestra / Cristian Cernadas FASE REVÁLIDA - FECHA 7 ZONA A - DOMINGO - 17.10 horas: Belgrano vs Alvarado / Diego Ceballos - 17.10 horas: Barracas Central vs Nueva Chicago / Sebastián Zunino - 17.10 horas: Gmo Brown (PM) vs San Martín (SJ) / Yamil Possi - 17.10 horas: Indep. Rivadavia vs Mitre / Luis Lobo Medina ZONA B - LUNES - 21.10 horas: Almagro vs Chacarita / Mariano González - 21.10 horas: All Boys vs Instituto / Pablo Giménez - 21.10 horas: Quilmes vs Brown (A) / Emanuel Ejarque - 21.10 horas: Gimnasia (J) vs Santamarina / Fabricio Llobet

Villa Dálmine recibirá el domingo a Defensores de Belgrano

