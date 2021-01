P U B L I C



SIN VENTAJAS En un pobre partido, que prácticamente no contó con situaciones de riesgo, Boca Juniors igualó anoche 0-0 como local frente a Santos en el inicio de la serie semifinal de Copa Libertadores de América. Así, el Xeneize no pudo sacar ventajas, aunque viajará a Brasil con la tranquilidad de no haber recibido goles en La Bombonera. La revancha se jugará el próximo miércoles en Brasil. La otra llave se definirá un día antes, el martes, también en San Pablo, donde River Plate intentará revertir la derrota 3-0 que sufrió ante Palmeiras en Avellaneda. LANÚS, POR SAND Con un tanto del interminable José "Pepe" Sand y una gran actuación de su arquero Lautaro Morales (le tapó un penal a Cristian Tarragona, quien desperdició también otras chances claras), Lanús venció anoche 1-0 como visitante a Vélez Sarsfield en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2020. La revancha se jugará el próximo miércoles en La Fortaleza del Sur. La otra serie semifinal comenzará hoy en Chile, donde Defensa y Justicia se presentará frente a Coquimbo Unido desde las 21.30 horas (transmite ESPN). COPA ARGENTINA En un duelo correspondiente a la primera fase del certamen, Temperley superó ayer 4-2 en la definición por penales a Deportivo Riestra después de igualar 0-0 en el tiempo regular. De esta manera, el Gasolero será rival en segunda ronda de Talleres de Remedios de Escalada, que eliminó a Aldosivi de Mar del Plata. El certamen continuará hoy: desde las 18.00 horas, Estudiantes de Río Cuarto se medirá frente a Chaco For Ever (transmite TyC Sports). El ganador de este encuentro chocará en la segunda ronda con el vencedor de la llave que protagonizarán Arsenal y Huracán Las Heras de Mendoza. RESCINDIÓ HERRERA Tras la partida de Adolfo Gaich al CSKA Moscú, San Lorenzo sumó dos centrodelanteros para reemplazarlo: Franco Di Santo y Jonathan Herrera, pero ambos tuvieron muy poca participación. Incluso, el exjugador de Deportivo Riestra y Central Córdoba (SdE) llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato y buscar un nuevo destino para su carrera. Así, su paso por el Ciclón quedó más marcado por los inconvenientes que padeció para sumarse a los entrenamientos, producto de la pandemia de coronavirus y algunas lesiones, que por los cuatro partidos que disputó con la camiseta Azulgrana (en ninguno fue titular). CARTA DE CARUSO El entrenador Ricardo Caruso Lombardi, quien se desvinculó de Belgrano de Córdoba días atrás, le envió una carta documento a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que se le levante la sanción provisoria que le fue aplicada hace ya más de dos semanas luego de las fuertes declaraciones que realizó post derrota ante Barracas Central (esa tarde le expulsaron dos jugadores al elenco cordobés). Mientras tanto, el Pirata ya confirmó a su reemplazante: Esteban "Tete" González, exmediocampista del Celeste, se hará cargo de la conducción técnica del equipo que el domingo buscará su clasificación a los playoffs por el segundo ascenso a la Liga Profesional.



Breves: Fútbol

7 de Enero de 2021

