En una histórica jornada, llegaron las primeras 450 dosis de Sputnik V a Campana

Fueron recibidas por el intendente Abella y minutos después comenzó su aplicación al personal sanitario. La secretaria de Salud y médica pediatra Cecilia Acciardi fue la primera en vacunarse. "Ojalá sea lo más efectiva posible, no tenga efectos adversos y podamos dejar este virus atrás", expresó el jefe comunal. Las dosis deben mantenerse refrigeradas a por lo menos 18 grados centígrados bajo cero. Este jueves 7 de enero pasó a la historia como el día en que llegaron a la ciudad las primeras vacunas contra el coronavirus. El intendente Sebastián Abella fue el encargado de recibir las 450 dosis destinadas únicamente al personal sanitario. En pocos minutos, el vacunatorio del Hospital Municipal San José aplicaba la Sputnik V inaugural a la secretaria de Salud y médica pediatra, Cecilia Acciardi. "Ojalá sea lo más efectiva posible, no tenga efectos adversos y podamos dejar este virus atrás", expresó Abella en ronda de prensa. "Son 450 dosis las que llegaron y en estos días se van a estar aplicando tanto en médicos del sector público como privado. Y ya estamos trabajando con el viceministro (Nicolás Kreplak) para el arribo de una segunda partida". La Sputnik V, fabricadas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, desembarcaron en Campana en medio de un operativo de logística y seguridad que incluyó móviles especiales de Correo Argentino y custodia policial. Para supervisar el proceso llegó a la ciudad la directora de la Región Sanitaria V, Mariela Torres, que coordinó detalles con las autoridades municipales y se mostró rodeada por referentes locales del Frente de Todos. "El operativo es nacional, que baja a la Provincia, a su vez a las regiones sanitarias y de ahí a cada uno de los municipios. La Provincia tiene 135 municipios que están recibiendo las vacunas paulatinamente. En este caso celebramos que estén llegando a Campana y también a Zárate", expresó la funcionaria bonaerense. El calendario de distribución de la Sputnik V dejó relegada a Campana, que empezó a vacunar ayer cuando el resto de los distritos aledaños lo hacen desde fines de diciembre. De hecho, las dosis a las que hizo referencia Torres para Zárate constituyen la segunda entrega a ese municipio. "La primera vez no reciben los 135 municipios porque la logística genera un armado muy especial: la vacuna tiene que ser trasladada con hielo seco, monitoreada su temperatura permanentemente, se debe tener un freezer con la temperatura controlada a toda hora. No es una vacuna común como las del calendario, así que genera mucha más responsabilidad y cuidado", explicó Torres, quien señaló que mientras algunos nosocomios de la Región Sanitaria V "tuvieron que comprar freezers" en Campana "no falló nada" que hubiese ocasionado un retraso en el desembarco de las primeras dosis. "Creo que fue más un tema periodístico que otra cosa", manifestó Abella al ser consultado por la reprogramación de la fecha de llegada de las vacunas. "Que se comience a aplicar el 4, 5, 6 o 7 de enero no cambia el formato. Si hubiesen llegado 5 mil vacunas y arrancás haciendo una gran campaña general de vacunación, entonces un día más o menos es importante. Estas 450 dosis no son algo menor, pero son solo para el personal de salud, la comunidad no se va a poder vacunar todavía. Esperemos que llegue próximamente y rápidamente una próxima tanda". El programa Vacunate lanzado por el gobierno bonaerense se dirige en primera instancia al personal sanitario, que en Campana se estima integran más de 1.000 personas, entre colaboradores del sistema público, de centros médicos privados, laboratorios, consultorios particulares y farmacias. En una segunda instancia, se abrirán escuelas para comenzar con la aplicación a las personas de riesgo (mayores de 60 años y/o con comorbilidades) que se inscriban a través de la web vacunatepba.gba.gob.ar o la aplicación para dispositivos móviles. "Siento alegría y también estoy expectante, porque esta es la primera de dos dosis", expresó Abella ayer. Es que para alcanzar su mayor eficacia, la Sputnik V necesita ser aplicada en dos dosis con 21 días de diferencia entre ellas. Lo que llegó a Campana y el resto de los distritos bonaerenses es la primera. Se baraja el 14 de enero como fecha en la que partiría un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Moscú para traer 300 mil dosis complementarias. La vacunación arranca en Campana en momentos en que la pandemia recrudece. Este jueves las autoridades sanitarias informaron 36 nuevos contagios. Desde el domingo fueron 147 los casos nuevos registrados en el distrito. "Es preocupante", reconoció Abella, aunque enmarcó este crecimiento dentro de la tendencia regional. "Cuando suben los casos lo hacen en Zárate, Escobar y Exaltación y cuando bajan en Campana, lo hacen en la región también. Es algo zonal. Obviamente estamos atentos, nos preocupa. Pero vuelvo a repetir: lo mejor que podemos hacer es cuidarnos nosotros y sobre todo a los adultos mayores". Por otro parte, el jefe comunal apoyó el toque de queda sanitario impuesto por el gobierno nacional: sostuvo que "todo lo que sea restrictivo en cuanto a la circulación va a acompañar a que la gente se contagie menos", pero exhortó a la responsabilidad individual y sobre todo a la de los jóvenes. "Necesitamos la conciencia de todos los jóvenes que vemos que se están reuniendo a gran escala, lo que multiplica el problema", afirmó. En ese sentido, descartó por ahora la adopción de medidas restrictivas a nivel local. "El Municipio tiene una forma de accionar en conjunto con la Provincia. Nosotros somos orgánicos y cuando el gobernador toma una medida, la acatamos", declaró, mostrándose además confiado en que Kicillof "va a tener el criterio de lastimar la economía lo menos posible, siempre buscando que la cantidad de casos baje". Del lanzamiento de la vacunación contra el COVID-19 también participaron los concejales Soledad Calle, Marco Colella y Rubén Romano, junto a la diputada provincial Soledad Alonso y el consejero escolar Alejo Sarna. "Estaba muy ansioso todo el personal de salud esperando la llegada de la vacuna, así que nos pone muy contentos, es un punto de partida importante, la primera batalla que le presentamos al virus, el comienzo del final de este virus. Nos alegra mucho que se llegue a esta instancia", expresó Romano. El excandidato a intendente del Frente de Todos dijo que "dentro de la situación de emergencia que estamos viviendo" hay que destacar "la velocidad con la que se armó la logística y la disponibilidad de todas las autoridades para poner a punto este sistema". "Es una pequeña parte de lo que va a hacer la gran vacunación que empieza en enero con el resto de la gente", anticipó el médico cirujano. "Desde la Provincia y desde Nación nos aportan continuamente los elementos necesarios para que las cosas salgan como corresponden", aseveró. Cada frasco contenedor de las vacunas contienen 5 dosis. Tras la secretaria Acciardi, se aplicaron la suya la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi; las recepcionistas del hospital Nancy Moret y Elsa Miño; y el responsable de mantenimiento Darío Echeverría. Las inyecciones se realizaron con hermetismo: en el interior del vacunatorio solo se permitió la presencia de prensa oficial local y de la Provincia.



Campana recibió 450 dosis que serán destinadas al personal de la salud.





El intendente sebastián abella y la diputada soledad alonso inspeccionando el primer frasco de vacuna que iba a ser utilizado.





Para supervisar el proceso llegó a la ciudad la directora de la Región Sanitaria V, Mariela Torres, que coordinó detalles con las autoridades municipales y se vió rodeada de referentes locales del Frente de Todos.





Abella y Acciardi celebraron la llegada de la vacuna Sputnik V a la ciudad





Personal de Salud del Hospital chequea en el celular su inscripción para aplicarse la vacuna.

#Ahora. Llegaron las primeras vacunas al Hospital San José de Campana. Serán destinadas al personal afectado a la salud pública. pic.twitter.com/0yXXHchbK5 — Fernando Andrioli (@frandrioli) January 7, 2021

