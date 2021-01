La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/ene/2021 Primera D:

Puerto Nuevo se despidió con derrota







Perdió 2-0 como visitante con Yupanqui. Hizo un buen primer tiempo, pero tras un error quedó en desventaja y no pudo revertirlo. Así cerró el Torneo de Transición con dos victorias, un empate y tres derrotas en seis partidos. . El Torneo Transición ya es historia para Puerto Nuevo. Y si bien lo cerró con derrota, al Portuario le quedan buenas sensaciones en este certamen. Sobre todo por lo que asoma en cuanto a construcción colectiva en este proceso que comanda Gastón Dearmas. Y aunque le falta para dar ese salto de jerarquía que se necesita para estar en la pelea grande, la base se fue consolidando a lo largo de los seis encuentros que dejaron saldo de dos victorias, un empate y tres caídas. Lamentablemente, la despedida fue un 0-2 en la visita a Yupanqui en cancha de Argentino de Merlo, cortando una racha de tres juegos en los que había sumado 7 puntos. Pero por detrás del resultado de ayer queda un primer tiempo en el que Puerto Nuevo hizo las cosas mejor que su rival, mostrando la identidad que su entrenador intenta conseguir. De hecho, si el Auriazul hubiese liquidado alguna de las cuatro ocasiones que generó cuando el marcador todavía estaba en blanco, otro habría sido el destino del encuentro seguramente. Después, el gol del Trapero sobre el final del primer tiempo, que llegó por un error en la salida del Portuario, fue un golpe que le quitó confianza y paciencia al conjunto de nuestra ciudad, que en la segunda parte siguió siendo más incisivo que su rival, pero ya sin claridad, producto del ímpetu propio de quien se encuentra en desventaja. Ahora, llegará el tiempo del análisis fino para Dearmas y su cuerpo técnico con el objetivo de comenzar a planificar la temporada 2021 que encontrará nuevamente a Puerto Nuevo en la Primera D. EL PARTIDO Tres cambios presentó ayer Puerto Nuevo: debutó Tabaré Benítez en el arco, Agustín Godoy fue el primer marcador central y Ezequiel Ramón regresó a la titularidad en el lateral izquierdo. Pero más allá de esas modificaciones, la propuesta mostrada ante Muñiz se mantuvo: Redondo y Palacio se complementaron como "doble 5" y Colombano jugó más suelto para ser enlace con el tridente de jugadores más ofensivos (Lojda y Moreno abiertos por las bandas y Gómez metido entre los centrales). Y con prolijidad y decisión, el Portuario buscó asumir el protagonismo desde la tenencia del balón, aprovechando la amplitud del campo de juego para encontrar pases que le permitieran avanzar sobre el terreno rival sin sufrir el viento en contra. Así construyó las primeras dos situaciones de riesgo, que concluyeron ambas de manera similar: tanto Gómez como Moreno se abrieron para evitar el achique del arquero Alemán y se quedaron sin ángulo para definir a los 15 y 19 minutos, respectivamente. El elenco campanense tuvo otras dos buenas oportunidades posteriormente: a los 28, Colombano agarró mordido un centro bajo de Ojeda que lo encontró solo en la medialuna del área; y a los 36, una gran habilitación de Nico dejó solo a Moreno, quien definió al pecho de Alemán cuando el mismo Colombano entraba solo por el medio esperando la devolución. En todo ese tramo, Yupanqui solo llegó a los 25 minutos, cuando Muñoz primero y Quintana después, tras el rebote, exigieron dos veces al debutante Benítez. El local esperaba e intentaba aprovechar algunos espacios que se generaban entre los defensores de Puerto Nuevo cuando éstos se abrían para salir desde atrás con prolijidad. Y sobre el final de la primera parte, el Trapero se encontró con un premio demasiado grande: una intercepción sobre un mal pase de Redondo en campo Portuario terminó con Quintana definiendo mano a mano ante Benítez. En el segundo tiempo, el Portuario siguió tratando de plantarse en campo ajeno, pero en el ímpetu de ir a buscar el empate perdió claridad. Y encima se encontró con un Yupanqui que esperó más atrás, achicando espacios. Igualmente, los dirigidos por Dearmas llegaron en varias oportunidades al área de Alemán, con arremetidas que cerca estuvieron de convertirse en situaciones claras. Al mismo tiempo, el Auriazul no pudo aprovechar los numerosos tiros libres de los que dispuso en tres cuartos de cancha, producto de las faltas que cometía Yupanqui en campo propio (el local terminó con cinco amonestados). Sobre el final, el desgaste físico hizo mella en los intentos campanenses y Yupanqui sí aprovechó la pelota parada: a los 42, una ejecución de Quintana desde el sector izquierdo pasó entre los muchos cuerpos que poblaban el área y se hizo imposible para Benítez, quien dos minutos antes había intervenido magistralmente para taparle el gol a González. El 2-0 fue el golpe de nocaut para un Puerto Nuevo que, a pesar de la derrota y de no haber podido llegar a la última fecha con chances de clasificar al Reducido, aprovechó este Torneo de Transición para asentar las bases sobre las que trabajará de cara a la próxima temporada. SÍNTESIS DEL PARTIDO YUPANQUI (2): Darío Alemán; Nicolás Arnaudo, Rodrigo Baratti, Alejandro Álvarez, Matías Smania; Facundo Ledesma, Lionel Castellón, Nicolás Quintana, Iván Di Pasquo; Mariano Muñoz y Daniel Pastrana. DT: Juan Palermo. SUPLENTES: Nicolás Santillán, Franco Suárez, Lucas Basso, Alan Andrada, Daniel González, Ricardo Cardozo y Nicolás De Benedetti. PUERTO NUEVO (0): Tabaré Benítez; Santiago Ojeda, Agustín Godoy, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo, Santiago Palacio; Selem Lojda, Nicolás Colombano, Enzo Moreno; y Nazareno Gómez. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Facundo Brito, Braian Cívico, Enzo Cáceres, Ramiro López Otamendi, Eliseo Aguirre, Francisco Ramis y Agustín Monteleone. GOLES: PT 42m Nicolás Quintana (Y). ST 42m Nicolás Quintana (Y). CAMBIOS: ST Cardozo x Ledesma (Y) y González x Di Pasquo (Y). ST 15m Ramis x Lojda (PN), 18m De Benedetti x Muñoz (Y), 27m Basso x Arnaudo (Y), 35m Monteleone x Gómez (PN) y López Otamendi x Godoy (PN), 43m Aguirre x Palacio (PN) y 44m Andrada x Quintana (Y). AMONESTADOS: Arnaudo, Di Pasquo, Smania, Quintana y Cardozo (Y); Ramón (PN). CANCHA: Argentino de Merlo (local Yupanqui). ÁRBITRO: Wenceslao Meneses.

Puerto Nuevo perdió 2-0 como visitante con Yupanqui.





Nicolás Quintana define ante el achique del debutante Tabaré Benítez para marcar el 1-0 luego de un error de puerto en la salida desde el fondo (Foto: Gabriel Palladino / Revista Ascenso)





Enzo Moreno, que le había marcado por duplicado a Muñiz, tuvo dos oportunidades claras en el primer tiempo, pero esta vez no pudo liquidar.



Primera D:

Puerto Nuevo se despidió con derrota

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar