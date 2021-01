La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/ene/2021 Cecilia Acciardi: "La vacuna no debe relajarnos en los cuidados"







Luego de convertirse en la primera persona de la ciudad que recibió la Sputnik V, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, dialogó con los medios acerca de la histórica campaña de vacunación que comenzó este jueves y la actualidad de la pandemia a nivel local. La funcionaria señaló que "el requerimiento de frio y toda la seguridad hizo de esto un gran operativo y una nueva experiencia para nuestras vacunadoras", comentando que la Sputnik V "es una vacuna distinta, que requiere otro procedimiento, que se tiene que descongelar y constatar que no hubo pérdida en la cadena de frio a través de unos aparatitos que miden la temperatura durante todo el viaje, hasta que es traspasada a nuestro freezer donde el termómetro aguarda marcando la temperatura adecuada". Por eso, Acciardi sostuvo que "era lógico que llegar a toda la provincia iba a demandar unos días", manifestando su "alegría" respecto al inicio de la campaña de vacunación en la ciudad. Sin embargo, solicitó a la población no relajarse. "Hay que seguir cuidándose, seguir manteniendo la distancia, no reunirse con gente sin tapabocas, porque cada día estamos teniendo más positivos. La vacuna no debe hacernos bajar los brazos en cuento a los cuidados", manifestó la titular de Salud. Este jueves los casos de coronavirus sumaron 36 nuevos contagios. "Está preocupando (el incremento)", reconoció Acciardi, agregando dos condicionantes a la tendencia: el testeo de asintomáticos, algo que hasta hace poco no se hacía y revela positivos incluso insospechados, y los análisis que se hacen las personas que se van de viaje, que pueden revelar infecciones tampoco esperadas. Además, se refirió a los centros de aislamiento. "En este momento no nos están siendo útiles y los cerramos porque no había gente. Cada momento es cambiante y esperamos no tener que reabrirlos. Pero hoy aislar a una persona cuesta un poco más", dijo.

