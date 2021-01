La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/ene/2021 Alonso instó a inscribirse para recibir la vacuna







La Diputada Provincial de nuestra ciudad se refirió al plan Provincial público, gratuito y optativo contra el Covid-19. También adelantó que a partir de la semana que viene, militantes de diferentes agrupaciones del Frente de Todos recorrerán el territorio para inscribir "on line" a los vecinos en el plan de vacunación lanzado desde La Plata. "Es fundamental que lleguemos a cada vecino y a cada vecina, que se inscriban en la página para que cuando esté disponible la vacuna para el común de la población sean convocados de manera ordenada y programada. En esta primera etapa, por supuesto, se vacunará al personal afectado al sistema sanitario público y luego privado. A partir de mediados de enero, se comenzará a vacunar a 6 millones de bonaerenses, un universo que incluye a docentes públicos y privados, personal de seguridad, servicio penitenciario, y a través del PAMI e IOMA, los adultos mayores. Hay que tomar conciencia, nos tenemos que vacunar, porque es una herramienta clave para parar los contagios y en este escenario no hay espacio para posiciones políticas", señaló ayer la diputada Alonso en el Hospital San José, luego de asistir a la llegada de las primeras dosis de vacunas contra el COVID 19 y recordó que ya está disponible el sitio web "vacunatepba.gob.ar" para inscribirse en la lista de espera. "Lo único valedero en términos de Salud Pública es trabajar codo a codo junto al municipio de Campana para poder llegar a todas y todos los vecinos para que se puedan vacunar. Yo ya me anoté, seguramente los que no tenemos ninguna patología de riesgo nos tocará más adelante, pero es fundamental que las primeras vacunas disponibles se utilicen para las personas que más lo necesiten. En nuestro caso, bajo el slogan "Campana Vacunáte" vamos a poner a militantes a recorrer el territorio con sus teléfonos celulares para poder inscribir a quienes no tienen internet o no tienen noticias de la existencia de la campaña, de manera tal de asegurarnos que la posibilidad de vacunarse llegue a todos y todas. La campaña se lanza a partir de la semana que viene con otras agrupaciones, no sólo la Néstor Kirchner Campana. El objetivo es llegar a cada rincón de Campana y que se vacune la mayor cantidad de vecinos posible. Los países del primer mundo ya están vacunando a su población: esto no es una cuestión política, sino sanitaria. La gente tiene que tomar conciencia que, como pasó con otras pandemias mundiales, la única solución es confiar en nuestros dirigentes, en nuestros médicos sanitaristas, e incluso en la Organización Mundial de la Salud, y vacunarse".



Es muy importante que todxs se sigan inscribiendo



➡️ Para esto tienen que acceder a https://t.co/fGIiNXpJfV (link en bio)#ArgentinaUnida #CampanaVacunate #BuenosAiresVacunate — Soledad Alonso (@soleaalonso) January 7, 2021

